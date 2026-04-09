信用卡不怕遭側錄！萬事達卡攜手聯邦銀首推「無磁條卡」

萬事達卡攜手聯邦銀行，推出全台首張無磁條萬事達卡。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕萬事達卡宣布攜手聯邦銀行，推出全台第一張無磁條萬事達卡「聯邦M世界卡」，成為全球首家宣布淘汰磁條卡的支付品牌。考量目前的實體交易，大多透過感應式或掃碼方式完成，儲存靜態資訊、易發生資料外洩風險的磁條，早已不符合現今的支付安全需求，萬事達卡預告，將於2033年前，全面完成信用卡及簽帳金融卡無磁條化，將陸續於全球市場推動。

合作推出的聯邦銀行，也成為全台首家推出「無磁條」信用卡的發卡行。聯邦銀行指出，傳統磁條信用卡因卡號等資訊容易遭側錄，引發盜刷風險，台灣早已全面晶片化，刷卡機也支援感應式支付模式，雖然海外仍有不少磁條式刷卡機，但隨著全球各國逐步更新刷卡機設備，淘汰傳統磁條刷卡機，使用依循最新感應技術規範進行整體配置升級的無磁條卡，可進一步提升用卡安全。

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萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文引用金管會數據指出，台灣2025年非現金支付交易筆數超過87億筆、交易金額達8.74兆元，年增逾5%。台灣消費者使用信用卡或行動錢包付款已成為日常，而這些實體交易大多透過感應式支付或掃碼支付完成，容易有資料外洩風險的磁條，已不符合現今的支付安全需求。

根據萬事達卡統計，2025年全球感應式支付占萬事達卡交易量已超過75%，晶片與感應式支付已成為全球消費者的主流支付方式。晶片卡透過內建微處理器，在每筆交易中生成動態驗證碼，提供更高的安全保障，更結合NFC無線傳輸實現感應式支付，讓交易更加快速便利。

此外，生物辨識技術也逐步應用於支付領域，未來消費者在線上購物或實體商店結帳時，透過臉部辨識或指紋識別即可完成身份驗證與交易，進一步提升交易的安全性與便利性。

除了推動實體交易邁向無磁條化，萬事達卡也持續以創新科技強化支付安全的防線。包括利用代碼化技術，確保真實卡號不會在交易過程中被暴露，也運用AI技術即時偵測異常交易、整合網路威脅情報並在詐欺發生前攔截風險，藉此建構多層次的安全防護體系。

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