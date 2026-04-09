高盛：地緣政治緊張不改AI投資潮 半導體股迎來長期利多

高盛主管認為，地緣政治緊張不改AI投資熱潮。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕高盛資產管理公司 （GSAM） 公共科技投資共同主管丹恩（Brook Dane）表示，即使伊朗戰爭加劇了地緣政治緊張局勢，但隨著相關支出加速成長，投資人仍需布局半導體公司及人工智慧（AI）領域其他的「鐵鎬及鐵鍬」（picks and shovels）股。

「鐵鎬及鐵鍬」意指在一個蓬勃發展的產業中，投資提供基礎設備、工具、服務或零組件的供應商。

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丹恩8日接受彭博電視台採訪時表示：「沒錯，如今的世界比４個月前更加不確定。因此，風險溢價可能因此結構性上升，但這並不會改變我們所觀察到的發展方向和規模。」

丹恩指出，對AI基礎設施的需求仍然強勁，運算能力仍是市場上最為稀缺的資源，支撐由大型科技公司主導、為期多年的投資週期，這些企業仍持續投入AI建設。

丹恩表示：「從我們自下而上的基本面分析來看，資本支出預計將持續加速，且其持久性將超出預期。在AI的基礎鐵鎬及鐵鍬晶片生態系統中，存在著大量持續積累財富和實現成長的機會。」

丹恩說，半導體公司將直接受益，而邁威爾科技（Marvell Technology）等遭低估的公司也將同享其利，該公司與亞馬遜等其他供應商關係密切，並且擁有擴展產品配件和大幅成長的能力。

丹恩也表示，資安公司是另一個充滿巨大機會的領域，因為AI的進步推動了對更完善的網路安全保護的需求。

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