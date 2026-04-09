崇友Q1營收18.19億元 創歷年單季新高

崇友Q1營收18.19億元。圖為崇友楊梅廠房。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕本土電梯大廠崇友（4506）公布3月合併營收達6.91億元，月增47.41％、年增9.29％，刷新歷年單月次高。累計2026年第一季合併營收達18.19億元，年增14.2％，繳出歷年單季新高水準，展現整體營運動能持續向上。

崇友表示，3月營收改寫歷史單月次高，主要受惠於新北市新店區大型集合住宅案、桃園市中壢區廠辦大樓等大型新梯訂單陸續完工並認列，加上3月新梯（含汰舊換新）業務銷售較去年同期穩健成長。同時，在維修保養業務穩定挹注之下，帶動整體營收保持良好成長表現。

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崇友指出，2026年第一季新梯（含汰舊換新）與維修保養業務營收比重分別達56.11％及41.27％，隨著建商近年推案逐步進入交屋高峰期，多筆大型新梯訂單陸續進入出貨與完工認列階段，不僅挹注今年第一季營收表現，亦帶動新梯（含汰舊換新）業務營收年增17.27％，其中大型新梯訂單占比達15.21％，顯示大型建案市場接單能力持續提升。

崇友目前整體在手訂單仍維持高檔水準，有助於持續支撐未來營運表現，且隨著政府持續推動都市更新與危老重建政策，加上台灣多數建築電梯設備逐步進入汰換週期，有望挹注新梯與汰舊換新市場需求維持穩健成長。

崇友也持續強化智慧化電梯產品與服務技術研發，結合物聯網（IoT）與遠端監控技術，提升電梯運行安全性與維護效率，並優化客戶使用體驗，以因應市場對於智慧建築與高品質設備需求的提升，透過技術升級與服務差異化策略，鞏固崇友為本土電梯龍頭地位與市場競爭利基。

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