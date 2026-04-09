台達電3月營收創單月新高 3MW液冷新品正式出貨

台達電指出，旗下GoCool 3MW冷卻液分配單元，現已正式出貨至先進的AI資料中心。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於終端雲端服務供應商（CSP）客戶對原廠委託設計製造（ODM）強勁的AI伺服器拉貨動能，3月營收597.8億元，月增19.8%、年增37.6%，創下歷史單月新高紀錄，首季營收1593.52億元，季減1.42%、年增34%，寫下歷年同期新高表現。

台達電表示，隨著AI工作負載激增，現代圖形處理器（GPU）的熱能密度正將空氣冷卻的效果推向極限，因而效率更高的液冷技術正迅速崛起，成為下一代人工智慧基礎設施的碁石。集團受惠於超前部署，早在相關市場成熟之前就投資於液冷技術，如今旗下提供的解決方案已能支援全球最具挑戰性的AI與高效能運算（HPC）環境。

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台達電指出，旗下GoCool 3MW冷卻液分配單元（CDU）現已正式出貨至先進的AI資料中心，此產品在設計上適用於高密度的AI與高效能運算叢集，具備卓越的液冷效率，其緊湊的架構結合龐大的散熱能力，為尋求支援次世代運算工作負載的雲端服務提供商（CSP）及共置營運商提供了理想的解決方案。隨著液冷迅速成為新的標準規格，集團將協助資料中心更有效率且永續地運作。

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