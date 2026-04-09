ABF產業大好！高階載板濕製程設備商敘豐5月掛牌上櫃

敘豐董事長兼執行長周政均看好未來營運表現。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕AI（人工智慧）、高效能運算（HPC）、5G與電動車市場快速成長，帶動ABF載板產業大好，高階ABF載板濕製程設備商敍豐（3485）客戶包括台灣載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）等國內外大廠，受惠載板廠大舉擴增資本支出，敘豐訂單能見度高，同時也開發玻璃基板設備，布局下一代高階載板濕製程設備技術，敘豐董事長兼執行長周政均表示，在AI需求強勁帶動下，訂單能見度已到2027至2028年，今年接單金額大於去年，對未來看法樂觀。敘豐預計5月上旬掛牌上櫃。

隨著AI、高效能運算（HPC）、5G與電動車市場快速成長，ABF載板朝大面積、多層數和細線路方向發展，進而提高ABF載板產能需求，ABF載板今年可能出現供不應求，外資預估2025至2030年ABF載板市場規模成長將加速，年複合成長率（CAGR）達16.1%。

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敘豐去年營收為5.49億元，稅後純益2.02億元，每股盈餘（EPS）達5.90元，高階FCBGA設備貢獻逾90%營收，近年來公司亦積極投入下一世代玻璃基板（TGV）複合蝕刻機與 FOPLP 面板級封裝設備的研發，致力於協助客戶突破材料的物理極限；敘豐已與台灣載板龍頭廠建立極為深厚的共同開發夥伴關係，也積極掌握與其他國內載板廠合作的機會，預期未來客戶基礎將逐漸壯大。敍豐目前資本額3.42億元，上櫃前預計辦理現金增資4309張。

敍豐為高階ABF載板、保護玻璃（Cover Lens）、觸控面板（Touch panel）及液晶顯示器（LCD）等相關濕製程生產設備之廠商，亦提供自動化物流及生產線規劃等服務，並以EF為自有品牌，以台灣為主要生產銷售基地，同時在中國昆山設立子公司，就近服務當地客戶。

敍豐憑藉卓越的洗淨、潔淨、微影及蝕刻等關鍵製程能力，並以此作為研發主軸，進而將關鍵機構設計、製程控制邏輯與自動化整合等差異化技術予以專利化，形成智慧財產布局，以建構技術門檻並強化市場競爭力；敍豐專注在高階ABF載板濕製程，生產之顯影、剝膜、超粗化、前處理、蝕刻、OSP、VSP垂直單片製程及PI撕膜等濕製程設備產品線，係屬高利基型產品，得以滿足高階ABF載板客戶提升良率及製程可靠度需求。

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