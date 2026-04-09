AI代理遍地開花企業卻難運用？美國軟體大廠揭背後關鍵

客戶關係管理（CRM）廠商Salesforce指出，AI代理應用碎片化，正是企業導入AI代理後仍難以與員工有效協作的關鍵原因之一。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著AI代理（AI Agent）應用蓬勃發展，企業導入已成趨勢，但多個代理同時運作，也為管理與協作帶來新的挑戰。不少企業在部署多種AI代理後，反而因系統分散、整合困難，導致員工難以有效與AI協作，影響整體應用成效。

美國AI 客戶關係管理（CRM）廠商Salesforce指出，隨著企業長期累積的大量數據、客戶關係與會議紀錄逐步數位化，已為AI代理的導入奠定良好基礎；然而，落地關鍵在於如何在兼顧安全與完整應用情境的平台上，將這些資源有效整合進既有工作流程，才能真正發揮AI價值。

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為解決AI工具分散、使用門檻高等痛點，同時有效協助企業擺脫AI應用碎片化困境，讓AI代理能主動參與與執行任務、推動營運模式升級，Salesforce推出新一代Slackbot，透過全面升級的功能架構，將其定位為「智動化企業（Agentic Enterprise）」的關鍵數位隊友。

此次新一代Slackbot建構於Agentforce 360平台之上，扮演員工與AI代理之間的對話式介面。透過整合Agentforce代理、第三方AI服務、多元應用程式與企業內部數據，Slackbot將所有功能匯集於單一的Slack（AI支援協作平台）介面中。員工無需切換多個系統或學習複雜操作，只需透過自然語言輸入需求，Slackbot即可理解意圖，並自動調度最適合的AI代理完成任務。

為進一步落實「智動化企業」的運作藍圖，Salesforce此次共推出超過30項功能更新，將Slackbot從個人助理升級為企業級AI協作中樞，其中4大功能亮點包括：

1.單一AI入口：透過全新的MCP（Model Context Protocol，模型上下文協定）客戶端，讓Slackbot可自動將任務分派至企業內各類AI代理或應用程式。員工無需理解各系統分工，只需提出需求，即可由系統完成最佳路徑調度。

2.原生客戶管理（Native CRM）功能：特別針對中小企業設計。Slackbot可直接讀取對話內容、理解業務進展，並自動更新客戶交易、聯絡人與通話紀錄，讓企業能從Slack起步導入CRM，並在需要時無縫擴展至更完整的Salesforce系統，無須額外資料遷移。

3.智慧會議助理（Meeting Intelligence）：透過全新的會議逐字稿與筆記功能，Slackbot成為具備完整企業情境的強大個人會議助理，能在會議結束的第一時間，直接跨企業系統執行後續行動。

4.跨桌面情境感知能力：Slackbot能即時理解使用者當前工作情境，在既有權限與治理架構下，協助跨應用程式自動完成任務，進一步提升工作流程的連續性與效率。

目前，Slackbot已開放Business+與Enterprise+方案的全球用戶使用（包含台灣）。針對Free或Pro方案用戶，Salesforce亦提供一次性的對話體驗額度，讓更多企業與個人得以提前感受AI代理整合所帶來的效率革新。

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