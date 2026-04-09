PC客戶瘋狂備貨 仁寶3月營收創41個月新高

仁寶認為，2026年上半年伺服器訂單能見度明確，除了第一季出貨動能強勁，全年成長動能更可望延續至下半年。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）受惠於PC客戶猛烈備貨，以因應記憶體漲價帶來的需求風險，3月營收891.98億元，月增69.1%、年增17%，創下最近41個月新高表現，首季營收2013.03億元、年增1.11%。管理層今天表示，目前看來第二季筆電、伺服器出貨都會優於第一季。

仁寶3月PC出貨280萬台，月增86.7%、年減3.4%，首季出貨590萬台，季減13.2%、年減15.7%，儘管PC出貨大幅月增、帶動整體營收飆出41個月新高表現，不過管理層特別強調，3月營收主要的成長動能來自於伺服器、智慧裝置、5G等非PC事業。

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仁寶3月法說會中提到，今年首季AI伺服器業績季增3位數百分比，全年伺服器營收占比可望突破一成，其中來自AI伺服器貢獻的金額高達80%，並進一步以2027年伺服器營收占比挑戰總營業額兩成作為中期目標，加速由傳統PC代工，朝AI系統解決方案供應商轉型，新舊客戶涵蓋雲端服務供應商、企業端與零售通路商。

仁寶認為，2026年上半年伺服器訂單能見度明確，除了第一季出貨動能強勁，全年成長動能更可望延續至下半年。產品布局方面，仁寶已展示高密度液冷AI伺服器，並推出以NVIDIA GB300為核心的平台，同時導入RTX AI架構，顯示產品已逐步從單板層級，向系統與整櫃解決方案升級。

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