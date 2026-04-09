財務崩壞不是意外！13個「糟糕財務習慣」必須立刻戒掉

美媒點出13個必須盡快改掉的糟糕理財習慣。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，有些理財行為或財務習慣不只對財務毫無幫助，還可能拖累你的人生。即使短期看似無傷大雅，長期卻會讓人對你的金錢觀產生質疑，甚至影響你的機會與信任度。以下是13種正在毀掉你財務的壞習慣，必須立刻戒掉。

1.對收銀員或服務人員殺價：在跳蚤市場殺價可以理解，但在速食店或固定價格商家討價還價，只會浪費時間又顯得難看。為了省幾塊錢，卻耗費時間與形象，得不償失。

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2.為了面子過度消費：為了讓別人覺得你過得好而超出能力消費，不僅不理性，也不會帶來真正的快樂。錢應該花在讓你開心的事，而不是取悅他人。

3.對伴侶隱瞞財務狀況：關係建立在信任上，隱瞞債務或偷偷花錢，等同「財務出軌」，會嚴重破壞感情。

4.信用卡刷爆：長期刷爆信用卡又不按時還款，不只影響信用，也會被視為財務管理能力低落。

5.追求短期享樂，忽略長期目標：只顧當下滿足，忽略未來規劃，最終可能讓你在需要時毫無準備。

6.不願學習理財知識：理財知識是改善財務最快的方法之一，但前提是你願意開始學習與了解。

7.整體財務管理混亂：帳戶透支、信用不良、帳單拖欠，這些都是財務失控的警訊，也會影響他人對你的信任。

8.經常購買彩券：偶爾買來娛樂無妨，但把它當成翻身工具，只會讓你持續失血。

9.為了旅遊去借錢：貸款應用於必要支出（如房子、教育），為度假背債，是極不理性的決策。

10.把破產當解決債務的捷徑：破產是重大決定，不該輕率使用，應先考慮其他解決方案。

11.買不符合生活需求的車：為了面子買豪車卻養不起維修費，是常見錯誤。車子應符合實際需求與能力。

12.浪費食物：丟掉還能吃的食物，不只是浪費，也是財務管理不佳的表現。

13.忽視必要的居家維修：拖延修理只會讓問題惡化，最終花更多錢處理。

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