U-POWER大同承德站啟用 離峰時段充電每度甜甜價5.9元

U-POWER旭電馳科研「U-POWER 臺北大同承德站」正式啟用。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕電動車市場持續成長，充電基礎建設正邁入高功率階段，U-POWER旭電馳科研今日宣布「U-POWER 臺北大同承德站」正式啟用，於臺北市核心交通樞紐打造擁有12席充電車格的大型化超高速充電站，即日起至5月3日止，會員於指定站點充電，離峰與假日時段可享充電每度5.9元的優惠。

「U-POWER 臺北大同承德站」座落於承德路主幹道，串聯士林、圓山與臺北市中心生活圈，並鄰近主要快速道路與國道系統，具備良好的交通可及性與進出動線。對於臺北市西區電動車使用者而言，此站兼具區位優勢，可作為日常通勤與長途出行前的重要補電節點。

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站點規劃12席充電車位，支援CCS1與CCS2各 6 席，站點總功率達960kW，為都會核心區少見具規模的大型化超高速充電場域，約可支撐周邊約1200輛電動車的充電需求。

大同承德站並導入最新480kW超高功率充電設備，全數搭配500A液冷槍及能源動態分配技術，在多車同時充電情境下仍可維持穩定輸出，協助車主在不同使用情境下皆能維持高效且穩定的快充表現，充分發揮車輛既有的充電性能。

以最新世代 Mercedes-Benz CLA 250+ 純電車型為例，其原廠標定最高充電功率可達320kW。於大同承德站實測中，該車已可實現原廠標示之充電表現，達成約10分鐘補充近350公里續航里程，更能貼近日常用車的使用體驗。

為讓更多電動車主實際感受高品質充電服務，U-POWER推出「新站會員專屬優惠」，即日起至5月3日止，會員於指定站點充電，離峰與假日時段可享每度電5.9元的優惠費率，單筆充電金額達150（含）以上，另可享6%U-POINT點數回饋，綜合優惠下，充電成本最低約可達每度5.5元。

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