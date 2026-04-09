退休理財全問AI？這些細節你必須知道

外媒認為，AI可以成為退休規劃的強大工具，但僅依靠ChatGPT或其他AI軟體來獲取退休建議是不明智的。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，ChatGPT能隨時準備解答您的退休規劃問題，不僅可以解答諸如何時領退休金、預估醫療費用，以及應該優先動用哪些帳戶，或者如何減少稅收等問題。但是，你應該信任人工智慧（AI）來幫你做退休規劃嗎？以下是金融專家們的看法。

為什麼AI可能會忽略更宏觀的財務格局

Delagify Financial理財規劃師Robert Persichitte表示：「請記住，AI目前還不具備批判性思維或創造新想法的能力，它只是找到現有的想法並將它們聯繫起來。」他強調，「如果你沒有時間做研究，這可能很有用，但它不會創造出任何別人沒有寫過的東西。我喜歡把它想像成一個高級版的Google。」

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由於缺乏批判性思維，ChatGPT無法區分好點子和壞點子。Robert Persichitte表示：「它（ChatGPT ）容易缺乏辨別力，這意味著它會抄襲任何來源的想法，包括那些試圖欺騙你、提供過時建議或提供不完整資訊的人。」

AI在哪些方面可以真正幫助退休規劃

ChatGPT可以幫助你熟悉退休後需要了解的金融概念。Scholar Financial Advising 創辦人Stephan Shipe 表示，「ChatGPT 可以解釋退休策略，或幫助你了解各種選擇的絕佳工具，但它並非萬能工具，因為它無法預測人類的行為、情緒或生活中的突發狀況。」

並非所有AI資料來源都一樣可靠

如果使用ChatGPT，請務必查看ChatGPT用於回答您退休問題的來源。Robert Persichitte表示，仔細閱讀其引用的資料來源並進行研究，就像陌生人給你投資建議一樣。

為什麼你仍然需要真人理財顧問

Claro Advisors註冊理財規劃師Luke Harder說，「AI可以成為退休規劃的強大工具，是學習和與理財顧問合作的絕佳資源，我曾遇過客戶使用ChatGPT準備問題，或理解理財相關概念後再來諮詢，我認為這點非常棒。」

但僅依靠ChatGPT或其他AI軟體來獲取退休建議是不明智的。Luke Harder表示，AI並不完美，尤其是在退休規劃方面，風險太高，因此不能盲目依賴它，因為AI並不了解你全部財務狀況，包括你的投資組合構成、稅務情況，或者你個人如何應對市場波動。

雖然使用者可以將所有投資組合和稅務資訊輸入到ChatGPT中，但文章也指出，這可能存在風險，因為使用者所輸入的資料，通常被用作LLM培訓數據，可能會遭受駭客攻擊和資料外洩。

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