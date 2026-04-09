崇越3月營收衝破70億元大關 單月與單季營收雙創新高

崇越3月合併營收達70.1億元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務領導廠商崇越科技（5434），受惠於半導體先進製程需求持續暢旺，海外工程業務穩健挹注，帶動3月合併營收達70.1億元，首度站上70億元大關，月增27.1%、年增30.6%，單月與單季營收同步改寫歷史新高。

崇越第一季合併營收達185.4億元，季增7.2%、年增17.6%，不僅大幅超越過往單季表現，也同步創下歷史新高。

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崇越表示，3月營收成長主要受惠於微影製程相關材料如光阻、光罩基板等產品需求暢旺；晶圓業務於中國市場也維持穩健成長，帶動半導體材料營收表現。另一方面，隨客戶海外擴廠腳步加快，環保工程業務同步升溫，隨海外廠務工程進度推進挹注營收，共同推升整體營運表現。

展望2026全年，隨AI應用持續推升先進晶圓製造與先進封裝需求，帶動高階半導體材料出貨成長；客戶擴產腳步加快，崇越科技提供環保工程與廠務建廠服務亦將同步受惠，公司預估全年營運表現可望延續成長動能。

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