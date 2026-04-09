Poki百吉冰品迎50週年 台隆董事長黃教漳和黃筱涵父女同台亮相

台隆集團創立的國民冰品品牌「Poki 百吉」，將邁入50週年里程碑，台隆董事長黃教漳（中）和黃筱涵（左）父女同台為品牌站台。（台隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台隆集團創立的國民冰品品牌「Poki 百吉」，將邁入50週年里程碑，台隆董事長黃教漳和黃筱涵父女同台為品牌站台，台隆集團董事長黃教漳表示，Poki 百吉能夠走過 50 年，「靠的不是運氣」，而是3個關鍵：對品質的堅持、對消費者的理解以及對創新的持續投入。

黃教漳分享，從70年代的棒棒冰、80年經典的金手指及巧克脆皮雪糕，到90年代的布丁雪糕、蘇打雪糕，再到近年推出多元口味的棒棒冰以及各式聯名雪糕。

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每個世代都有屬於自己的Poki百吉冰品記憶，也讓品牌成為許多人日常生活的一部分，Poki百吉也期待在下一個50年持續陪伴消費者共同成長，讓每一個世代都能找到屬於自己的Poki百吉記憶。

近年Poki百吉亦持續佈局、擴大通路版圖，於超商與量販通路的銷售表現已連續3年穩定成長，並於去年正式拓展業務用冰市場，積極開創多元發展機會。

台隆集團企劃總監黃筱涵表示，接50週年，Poki 百吉經典暢銷雪糕以全新包裝登場，「布丁雪糕」、「巧克脆皮雪糕」、「冰沁蘇打雪糕」以更吸睛的視覺設計重新亮相，同時推出多款新品。

台隆推出具柑仔店復古風格的「沙士棒棒冰」以及酸甜清爽的「橘子棒棒冰」，今年夏天亦將推出新品「紅豆雙 Q 雪糕」及聯名「孔雀餅乾雪糕」，將持續以更豐富多元的商品展現 Poki 百吉的創新精神，宣告品牌邁入下一個精彩50年的決心。

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