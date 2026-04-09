虹彩光電ChLCD電子紙挾三大優勢 搶攻智慧交通、進軍日本市場

虹彩光電董事長廖奇璋展示新產品ecosticker™數位相框，具備長時間顯示、近零耗能、真全彩等特性。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕虹彩光電今年盛大參與Touch Taiwan 2026，以「New Era on ChLCD e-Paper」為主軸，全面展示膽固醇液晶（ChLCD）電子紙技術的最新成果與產業鏈布局。董事長廖奇璋表示，虹彩光電的核心技術具備「真全彩、超寬溫、低功耗」三大優勢，並在大尺寸顯示解決方案上取得顯著突破。今年主打13.3吋與32吋產品，其中13.3吋面板由冠捷代工，32吋智慧公車站牌則與亞旭電腦合作開發，預計先在台灣完成概念驗證（POC），後續將進軍日本市場，拓展國際版圖。

在資本市場規劃方面，廖奇璋指出，虹彩光電目前股本為3億元，今年將正式公開發行，並規劃於明年登錄興櫃，同時不排除引進策略性合作夥伴，加速技術與市場拓展。目前除了在上海、台北有辦公室外，也規劃5月前往日本東京成立辦公室，服務當地客戶需求。

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本次展會中，虹彩光電攜手國內外產業夥伴，共同展出膽固醇液晶電子紙在戶外交通、智慧城市基礎建設及室內零售應用的多元場景，象徵該技術已從單一產品邁向完整生態系發展的重要里程碑。

在智慧交通領域，虹彩光電與亞旭電腦合作推出智慧共桿與智慧站牌，已於台灣多個縣市導入應用，並攜手綠創新與凌巨拓展至停車樁與戶外告示等場景；面板廠富相則展示可拼接顯示器，驗證既有產線切入大尺寸顯示市場的可行性。

在智慧醫療方面，虹彩光電已於台中榮總及台北市立聯合醫院導入應用，提升醫療資訊顯示效率並降低人力負擔；同時也發表可與車廂印刷廣告整合的電子紙產品，積極布局捷運與高鐵車廂內的數位廣告市場。

技術層面上，廖奇璋表示，虹彩光電今年展示結合紅外線手掌靜脈辨識的智慧行銷人機介面，並透過雙旋性膽固醇液晶疊層技術，將顯示反射率由業界約30%大幅提升至50%，顯著強化戶外可視性與使用體驗。

虹彩光電並同步發表全新產品「ecosticker™」數位相框，將真全彩電子紙技術由過往以戶外資訊顯示與公共場域為主，延伸至室內生活應用。

該產品採用10吋顯示器，具備「長時間顯示、近零耗能、真全彩畫面」三大特色，可呈現超過1600萬色影像，大幅突破傳統電子紙在色彩表現上的限制。整機重量僅955公克，且無需插電，能靈活應用於居家與藝文展示空間，為數位無紙化與節能顯示提供全新解決方案。

廖奇璋強調，隨著技術成熟與應用拓展，虹彩光電將持續以膽固醇液晶電子紙為核心，攜手全球夥伴推動顯示技術升級，並透過節能、高效與永續特性，協助各產業實現淨零與智慧化願景。

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