革命衛隊畫出「德黑蘭收費站」了！1圖秒懂荷姆茲替代路線

伊朗宣布途經荷姆茲海峽的船隻替代航線。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管伊朗與美國達成2週停火協議，同意開放荷姆茲海峽，卻要求船舶改行新路線。根據伊朗9日宣布途經荷姆茲海峽的船隻替代航線，革命衛隊聲明指出，這條重要水道的主要航道區域存在水雷風險，選擇其他航線。新的航線名為「德黑蘭收費站」，出港船隻的航道則位於拉拉克島（Larak）以南，在伊朗領海內，便於革命衛隊進行「護航」、登船檢查和船舶身份驗證。

專業海事新聞媒體《The Maritime Executive》披露，伊朗海事部門發布了重新制定的荷姆茲海峽船舶交通方案，旨在「避免與水雷發生碰撞」。情報來源稱，伊朗上個月在該水道佈設了多達十幾枚水雷，但這項說法尚未得到證實，且有爭議。

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伊朗港口和海事組織透過其國有的伊朗伊斯蘭共和國廣播公司宣布，由於戰爭局勢以及荷姆茲海峽主要交通區可能存在水雷，船隻必須與伊朗革命衛隊海軍協調，並使用指定航線。

新方案旨在引導入境船隻走格甚姆島（Qeshm）和拉拉克島之間的路線，這條路線被稱為「德黑蘭收費站」，由革命衛隊監管。新的出境船隻通道位於拉拉克島以南，在伊朗水域內，便於革命衛隊進行「護航」、登船檢查和船舶身份驗證。

值得注意的是，該海圖在曾經進行深海航行的區域劃定了危險區，並標明禁止通行。其座標涵蓋了國際海事組織指定的位於阿曼飛地-穆珊旦半島（Musundam Peninsula）北端附近的交通分離區（TSS，traffic separation scheme）。

此外，警告區域似乎延伸到了海峽最南端新設立的、由阿曼管理的航道上，這似乎與廣泛討論的阿曼-伊朗關於通過阿曼領海的通行協議相矛盾。

伊朗革命衛隊公布途經荷姆茲海峽的船隻替代航線。（圖取自 Shanaka Anslem Perera x帳號）

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