樺漢3月營收創同期新高 首季業績寫同期新猷

樺漢3月營收151.5億元，創歷史同期新高。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）3月營收151.5億元，月增40%、年增19.2%，創歷史同期新高，今年首季營收374.88億元，季減5.13%、年增8.77%，寫歷史同期新猷。管理層今天表示，第一季表現符合內部預期，將持續透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）的應用場景，為客戶提供具高附加價值的數位轉型解決方案。

樺漢回顧旗下三大事業體3月營收表現亮眼，接單出貨比值（B/B Ratio）持續維持高水位，提供首季成長動能。其中，工控物聯網業務受惠於全球零售與金融智慧化需求回升，單季營收173.9億元、年增8.2%，智慧軟體與方案營收57.9億元、年增12.7%，此外，受惠於北美等地半導體高科技廠務工程需求，帶動高科技設備材料銷售、整合系統及客製化設備研發製造等業務成長，智慧工廠與廠務營收143.1億元、年增7.9％。

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樺漢認為，邊緣AI（Edge AI）應用正在持續落地至全球區域智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動旗下工控物聯網與智慧軟體與方案業務成長。另外一方面，歐美智慧零售滲透率也正實質反映於集團營收表現上。同時，樺漢新事業同步有序推進，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG 節能減碳及 AI 技術應用等領域，可望成為營收新火種。

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