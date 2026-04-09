AI機器人產業卡位戰 台南辦高峰論壇布局南台灣智慧聚落

台南市長黃偉哲出席智慧機器人高峰論壇。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今（9）日舉辦「台南智慧機器人高峰論壇」，集結中央、地方及產學研界逾百位代表，聚焦AI與機器人技術發展與產業應用，展現台南積極布局智慧機器人產業聚落、搶攻新科技產業商機版圖。

市長黃偉哲表示，AI、機器人與無人機已成全球科技發展趨勢，台南近年逐步導入相關應用，從教育到市政服務都有成果，例如運用無人機提升登革熱防疫效率，也開放校園導入AI輔助學習，讓科技教育向下扎根，同時整合產官學研資源，強化技術研發與實際應用。

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他指出，機器人產業發展迅速，台南必須在全球科技競爭中找到定位，希望透過論壇交流激盪創新火花，推動智慧應用落地，提升城市治理效率，也帶動地方產業升級。

台南智慧機器人高峰論壇，市長黃偉哲（中）參觀展示交流區。（台南市府提供）

市府經發局表示，面對全球智慧化與自動化浪潮，機器人技術已成推動產業升級的重要引擎。台南正規劃柳營科技工業區3期打造智慧機器人產業聚落，串聯南科半導體製造優勢、沙崙智慧綠能科學城研發能量，以及在地大專院校與法人機構技術基礎，呼應中央「大南方新矽谷」政策，布局研發、製造、驗證與應用並進的產業生態系。

論壇邀集華碩電腦、祥儀企業、上銀科技、凌羣電腦及研華等企業參與，並有工研院與多位產學研專家交流。以「技術研發、產業應用、場域實證」為主軸，透過專題演講、產業論壇與圓桌對談，並設置機器人展示交流區，促進技術與市場需求媒合。

經發局指出，論壇也呼應行政院「智慧機器人產業推動方案」與「AI新十大建設」政策，未來將持續推動智慧機器人產業聚落發展，帶動產業轉型與高值就業機會，讓智慧科技成為台南產業升級的重要動能。

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