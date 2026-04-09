只住中古屋、開賓士！身價40億超級富豪「反奢華」的背後秘密

日媒揭露，總資產超過200億日圓超級富豪，資產管理卻是「極其謹慎」。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕為了避稅而移居海外、幾乎每晚都舉辦派對、開著法拉利兜風，這是普通大眾對「億萬富翁」的印象，實際上與真正的「超級富豪」生活方式截然不同。根據日媒報導，總資產超過200億日圓（約新台幣40億元）的「超富裕層」，其生活與理財方式不僅不奢華，反而展現出高度的節制與理性。

日媒報導，在金融業界中，資產規模約100億日圓（約新台幣20億元）者被視為一般富裕層，他們經常是繼承了父母的房地產和金融資產，而資產達200億日圓以上者，則屬於「超富裕層」。這些人多半為企業經營者，或是透過企業併購出售公司後，累積龐大財富的創業者，是金融機構眼中的頂級客戶。

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令人驚訝的是，與外界印象不同，多數日本超富裕層並未選擇移居海外節稅，而是以日本為主要生活據點。專家分析，關鍵原因在於家庭因素，包括不願與子孫長期分離，以及對子女教育環境的考量。不過，他們仍會在海外置產，例如於夏威夷購買度假別墅，作為休閒用途。

在居住與交通方面，這群高資產族群同樣展現出低調風格。相較於市場熱銷的豪華住宅，他們更偏好位於東京精華地段的中古高級公寓，重視環境品質與生活靜謐感。車輛選擇上，也傾向實用且具品牌價值的車款，如賓士與BMW，而非外界想像中的法拉利或勞斯萊斯。

生活型態方面，超富裕層多半維持規律且健康的日常，例如固定運動、週末從事高爾夫活動，並適度安排外食或休閒娛樂。整體而言，其生活重心在於家庭、健康與個人興趣，而非鋪張炫耀。

在資產管理上，這群人同樣採取保守策略。相較於部分富裕層透過海外私人銀行投資複雜金融商品以追求高報酬，超富裕層則偏好持有美國國債或大型企業股票，並採長期持有策略，以確保資產穩定與風險可控。

專家指出，對於已累積龐大財富的族群而言，「避免資產縮水」遠比追求高報酬更為重要。透過簡單且穩健的投資方式，搭配低調自律的生活型態，成為他們守住財富的關鍵。

報導也總結，超富裕層最終追求的並非奢華，而是一種「有餘裕的極簡生活」，在穩定資產的同時，享受與家人相處的時光，這樣的價值觀，也顛覆了外界對富豪生活的既有想像。

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