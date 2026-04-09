360° MOBILITY三展合一 聚焦AI、氫能應用

360° MOBILITY Mega Shows 即將登場。（貿協提供，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會（TAITRA）主辦的「360° MOBILITY Mega Shows」，將於4月14日至17日在台北南港展覽館1館盛大登場。本展整合「台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）」及「台灣國際智慧移動展（E-Mobility Taiwan）」、「台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）」同期舉辦，三展聯手打造橫跨零組件、車用電子、電動化與智慧移動科技的國際級產業平台，串聯上下游供應鏈，提供拓銷與技術交流的重要場域。

今年展會以移動生態系（Connected Mobility）、未來移動（Future Mobility）與低碳移動（Green Mobility）為策展主軸，結合AI、氫能應用、車電系統、智慧交通及永續移動等多元面向，完整呈現移動產業升級與跨域整合成果。透過展覽、論壇、研討會與商機交流活動並行。

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本展推出「AI CAR主題館」，展示智慧座艙、車聯網、智慧駕駛輔助、邊緣運算與車輛整合應用，呈現AI技術導入車輛系統與未來移動場景的發展趨勢。呼應全球淨零轉型趨勢，也規劃「氫能運用主題館」，並舉辦「氫能運輸趨勢研討會」，聚焦氫能在交通運輸領域的潛力與產業前景。

汽機車零配件展區方面，集結車燈照明、底盤系統、轉向懸吊、煞車零件、引擎零組件及售後維修等業者，完整展現臺灣零配件產業深厚的製造優勢。包括龍鋒企業、佳欣光電與巨輪等車燈照明業者，以及南晃、國全、秀山與虎山等零組件指標廠商參與，另有徐府實業、巨鯨與晨耀等售後市場及改裝配件業者共同展出，凸顯臺灣在車燈、關鍵零件及售後維修市場的競爭優勢。

透過「360° MOBILITY USA Day」，邀請美國北卡羅萊納州、賓州、德州與西維吉尼亞州等地方政府代表，分享各州產業現況及投資政策；另邀波蘭、哈薩克與新加坡等產業協會代表，解析當地市場需求與合作機會。

本屆吸引來自16個國家與地區、近900家廠商參展；截至目前，已有超過80個國家的專業人士完成預先登記，並有來自13個國家的產業公協會代表及14家國際媒體將到場參與。

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