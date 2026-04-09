迪士尼傳裁員 規模上看千人

全球娛樂巨擘迪士尼（Disney）傳正在籌劃一項大規模裁員行動。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》援引知情人士消息報導，全球娛樂巨擘迪士尼（Disney）正在籌劃一項大規模裁員行動。

知情人士透露，迪士尼計劃在未來幾週內裁減最多約1000名員工，其中大部分將來自近期整併的行銷部門。

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報導指出，和許多好萊塢公司一樣，迪士尼正面臨商業模式轉變的壓力：串流業務的獲利不如過去的傳統電視，同時票房收入下滑，加上來自亞馬遜（Amazon）和YouTube等科技公司的激烈競爭，使經營環境更加嚴峻。迪士尼也因此積極調整資源配置，將資金投入更具成長潛力的數位業務。

自2022年前執行長艾格（Bob Iger）回鍋並推動重組以來，迪士尼已裁員超過8000人。此次裁員計畫其實在新任執行長達馬羅（Josh D’Amaro）接任前就已開始醞釀。

截至2025會計年度，迪士尼擁有約23.1萬名員工，其中約80%集中在體驗部門（包括主題樂園與消費產品）。目前大多數裁員發生在娛樂、ESPN與企業營運部門，而主題樂園與郵輪業務仍持續擴張。

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