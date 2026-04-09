美食平台超收外送費被抓包！熊貓外賣違法抽成手法全曝光

美食外送平台熊貓外賣被紐約市府指控違法超收外送費用，將支付超過87.5萬美元和解。熊貓外賣示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美食外送平台熊貓外賣（HungryPanda）被紐約市府發現，涉嫌對數百家餐廳違法超收外送費用，為了解決這個指控，熊貓外賣將支付超過87.5萬美元（約新台幣2808萬元）的和解金以及罰款。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）週三在展望公園動物園（Prospect Park Zoo）的小貓熊（Red Panda）展區前，宣布了上述消息，選在該地點舉行記者會，也被視為對外送平台熊貓外賣的象徵性點名。

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紐約市府指控，熊貓外賣透過各類「隱藏費用」（Junk fees）對數百家餐廳進行違法超收，不過雙方已於週三宣布達成87.5萬美元的和解協議。曼達尼表示，超過380家餐廳將獲得補償，因為該平台「欺騙了辛苦打拚的紐約人」。

曼達尼指出：「對許多餐廳與商家而言，光是平衡日常營運成本就已相當困難，包括人事、租金、設備與水電；若外送平台還侵吞辛苦賺來的收入，更讓經營雪上加霜。」

紐約市消費者與勞工保護局（Department of Consumer and Worker Protection）調查指控，熊貓外賣對違法收費進行錯誤標示，經常重新命名費用項目，並將多項費用合併為單一項目收取，藉此掩蓋實際收費內容。

熊貓外賣在紐約的亞洲移民社群中相當受到歡迎。曼達尼點出，受影響的餐廳多為移民經營，主要分布於布魯克林日落公園（Sunset Park）及皇后區法拉盛（Flushing）等地。

紐約市政府將打擊「隱藏費用」列為重點政策之一。依據市法規定，第三方外送平台對餐廳收取的費用，上限為外送服務15%，其他服務5%。但熊貓外賣利用各種名目與包裝，隱藏實際費用，收取超過法定上限的抽成。

熊貓外賣將向受影響餐廳支付逾58萬美元（約新台幣1861萬元）的賠償金，另須繳納超過29.4萬美元（約新台幣943萬元）的民事罰款與相關費用。

值得注意的是，這並非紐約市首次調查熊貓外賣。就在今年1月，紐約市已與 Uber Eats、Fantuan（飯團外賣）及熊貓外賣達成總額超過500萬美元的和解，涉及近5萬名外送員的薪資違規問題。當時紐約市消費者與勞工保護局調查發現，熊貓外賣在2023年12月至2024年1月期間，未依法支付最低薪資。

針對兩起和解案，熊貓外賣目前尚未回應。

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