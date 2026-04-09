「移工零付費」浪潮來襲！立委憂中小企業難扛 勞長允年底前簡化直聘流程

勞動部長洪申翰今日至立院進行「防制強迫勞動與公平招募」專題報告，多位立委均關注國內直聘使用率偏低的問題（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕巨大（9921）因遭美國海關暨邊境保護局（CBP）指控涉及強迫勞動，去（2025）年發布「暫扣令」（WRO），禁止其台灣製造的產品進口美國。雖然巨大已全數返還、為移工支付全數仲介費，但至今暫扣禁令仍未解除。民進黨立委林淑芬今日質疑，勞動部嘴上說要推動國對國直聘，卻沒有積極訂定推動的目標，也拿不出可提高國內直聘流程可近性的做法，未來廣大中小企業將成為最大受害者，勞動部長洪申翰允諾，將在今年底前改善國內直聘流程。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部部長、經濟部、農業部就「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」進行專題報告，並備質詢。

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勞動部指出，隨著歐盟與美國相關法規上路，企業若未落實公平招募與人權管理，恐面臨產品扣押、退運甚至遭供應鏈排除的風險。為此，政府將從「公平招募」、「直接聘僱」及「仲介收費」三大面向推動改革。勞動部已修訂就服法，針對「留置證件」部分進行修法，已於今日行政院院會進行討論。

包括立委楊曜、王正旭、林月琴、林淑芬、王育敏等人，都關注國內直聘的聘僱流程，也關注巨大公司雖已改善招募費，為何無法解除暫扣禁令？

立委林淑芬指出，RBA行為準則（責任商業聯盟，Responsible Business Alliance, RBA）最核心的要求是「移工不付費」，但「零付費」這個國際趨勢，不僅只鎖定電子業和科技產業要求，更擴展到代工業，包括汽車、醫療設備、包裝加工業，凡是國際品牌供應鏈的一環，都可能要遵循 RBA「責任商業聯盟」的指標，且協力廠商、承攬商、人力仲介，甚至外籍移工的來源地、母國，都必須遵循相關的準則。

實務上，林淑芬以巨大機械為例，強調大企業有能力全額負擔移工來台前的仲介費，甚至後續每個月的費用，相反的，使用移工的雇主90%都是中小企業主，中小企業在面對仲介時缺乏話語權，也無力負擔高額的費用，難以落實零付費政策，勞動部不斷強調推動直聘政策，但目前國內真正使用直聘的比率僅2.7%。

立法委員王鴻薇分析國內直聘使用率極低，主要因為民眾若想自行聘僱移工，常因行政程序過於複雜、文件勾選錯誤即被退件，導致許多人最終放棄直聘，轉回找仲介公司，勞動部則陷入「量少就裁撤、裁撤更不便、量又更少」的惡性循環。

林淑芬質疑，國內直聘流程過於專業繁瑣，對缺乏人力資源的中小企業極不友善，若政府沒有提供足夠的輔導，僅靠修法強制中小企業負擔1位移工3年6000美元的仲介費，中小企業有能力負擔？

林淑芬質疑，勞動部不願訂定明確的國對國直聘推動目標，國內的直聘也沒有訂定使用目標，對比韓國已經全面推動國對國直聘，要求勞動部應強化「政府對政府」的引進機制。對此，洪申翰表示，目前已研究韓國、日本的制度，允諾3個月內提出國內直聘流程的檢討方案，提升國內雇主、移工的媒合流程；今年底前改善國內直聘的聘僱流程。

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