看似小錢卻超傷財！這10種開銷恐掏空你的退休金

外媒提醒，即便是看似微不足道的日常消費，也可能在多年累積下悄悄消耗你的財富。示意圖。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人以為退休後只要有退休金或存款，小額花費無傷大雅，但《Gobankingrates》整理出10項退休族應注意、可以適度縮減的「小奢侈」，並提醒，即便是看似微不足道的日常消費，也可能在多年累積下悄悄消耗你的財富。

1.每日高價格咖啡

每天一杯6美元（約新台幣190元）的燕麥拿鐵看似無害，但每週5天，1年累計可能高達1440美元（約新台幣4.5萬元）。專家建議，不妨考慮買一台家用咖啡機，既享受咖啡，也能節省開支。

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2.多種平台串流服務

訂閱Netflix、Disney+、HBO Max等多個平台，每月花費可能達15至20美元（約新台幣477元至626元）以上，年花費超過700美元（約新台幣2.2萬元）。如果想省錢，建議保留兩個最常使用的平台，或季節性輪流訂閱。

3.高級有線電視套餐

現在有許多選擇，但如果每月支付100美元（約新台幣3180元）以上，甚至更多去訂閱幾百個不看的頻道，不如改用基本有線電視，或是乾脆取消有線電視服務。

4.經常叫外送

外送便利，但附加費、服務費和加價可能大幅提高餐費，建議盡量自行取餐或在家用餐。.

5.每月美妝盒訂閱

每月25至50美元（約新台幣795元至1590元）的訂閱盒，年累積可達600美元（約新台幣1.9萬元）以上，且產品未必使用得上。專家建議可選擇折扣時購買，取代固定訂閱。

6.衝動購物

網購便利容易衝動，幾筆小額訂單長期累積也不少。專家建議刪除支付資訊，讓購買前有思考時間。

7.過度追求品牌

日常清潔用品、紙品等可選擇平價品牌，平均可省下25%至30%的費用，節省下來可用於更重要的支出。根據《 The Dinner Daily》報導舉例，與有品牌食品相比，購買非品牌食品可以節省25%到30%的費用。

8.未使用的健身房會員

上班的時候，每個月申辦健身房會員或許很划算，但退休後若使用頻率低，可能成為浪費，可評估是否暫停或取消。

9.定期專業美甲

定期光療美甲費用每次35至100美元（約新台幣1113元至3181元），每2至4週做一次可能是一筆不小的開銷，建議自行做簡單護理，僅在特別場合去沙龍。

10.不必要的市內電話

同時擁有座機與手機可能重複花費，建議可以檢視使用情況，若座機使用少，可考慮取消。

《Gobankingrates》表示，在考慮削減開支或改變消費習慣之前，退休族應先衡量每筆花費帶來的快樂是否值得其價格。有些支出確實提升生活品質，值得保留；但另一些可能花得不值得，長期累積下來反而侵蝕存款。

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