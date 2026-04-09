Meta全新Muse Spark上線！化身最強AI生活助手 購物、健康、旅遊全搞定

Meta重大發布Muse Spark模型，Meta AI App與網頁同步升級。（截自官方部落格）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Meta昨（8）日於官方部落格宣布推出新一代人工智慧模型Muse Spark，這不僅是一項產品更新，更被外界視為其AI發展路線的重大轉折。

這款模型由Meta旗下Meta Superintelligence Labs（MSL）部門開發，並被視為未來更大型模型的基礎。

請繼續往下閱讀...

與傳統聊天機器人不同，Muse Spark所驅動的Meta AI強調多代理與多模態能力，不再只是被動回應提問，而是能同時進行任務分工，整合文字、影像與社群脈絡，逐步邁向Meta所提出的「個人超級智慧」。這種AI形態的核心，在於真正理解使用者的生活情境，並在日常決策中提供具體且有價值的協助。

在應用層面，目前該技術已整合至Meta AI的App與 Meta.ai網頁版，並提供「Instant（即時）」與「Thinking（思考）」兩種模式，讓使用者可依任務需求，在快速回應與深度推理之間自由切換。

全新功能目前優先於美國推出，後續將陸續拓展至台灣及其他市場，並逐步導入Meta旗下主要平台，包括 Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp，以及AI智慧眼鏡，讓用戶能在日常使用情境中自然體驗 Meta AI。未來甚至有望直接引用社群貼文與創作者內容，使 AI 回答更貼近使用者的日常生活與興趣，進一步提升整體使用體驗。

舉例來說，在健康決策上，Meta AI展現出強烈的實用導向，使用者可以直接拍下機場零食架的照片，系統便能辨識畫面中的商品與營養資訊，進一步依蛋白質含量進行排序，讓人在匆忙情境中無需逐一閱讀細小標籤，就能快速做出較佳選擇。

這套系統也能處理更複雜的健康相關問題，包括協助解讀圖像與醫療圖表、針對健康疑問提供更詳細的回應。Meta也強調，相關能力是在專業醫師團隊參與下共同開發，希望提升模型在常見健康問題上的資訊品質與實用性。

未來若結合AI眼鏡等硬體裝置，Meta AI還能直接「看見」使用者所處的環境、眼前的物品或現場情境，進一步提供即時的健康相關建議，顯示其角色正從線上問答工具，延伸為可即時感知現實世界的生活助手。

在購物決策方面，Meta AI同樣把重點放在貼近日常生活的使用場景，官方提出的「購物模式」可結合使用者追蹤的創作者、品牌資訊與社群靈感，協助判斷穿搭風格、房間布置方向，甚至挑選送禮選項，讓AI從單純推薦商品進一步變成整理風格與偏好的顧問。若使用者掃描某項產品，也能立即詢問Meta AI該商品與其他替代方案的差異，進行即時比較。

在開發與商業策略上，Meta 表示計畫開放底層技術的部分使用權限，透過API採取「限定開放」模式，優先提供給特定合作夥伴使用，同時不排除在未來版本中釋出開源模型的可能性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法