不單純？川普Taco前12分鐘押注停火 逾50新帳號爽賺數十萬美元

在美國總統川普宣布伊朗戰爭停火前，突然出現一批新創帳號，押注美伊將停火，大賺數十萬美元。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國預測下注平台Polymarket再度傳出疑似內線交易？，在美國總統川普宣布伊朗戰爭停火前，突然出現一批新創帳號，押注美伊將停火，大賺數十萬美元。

據《美聯社》報導，Polymarket平台在美東時間7日約晚間6點30分川普宣布停火前，出現至少50個帳號，針對「美國與伊朗是否會在4月7日達成停火」項目精準押注「會停火」，這些帳號都是首次投注。

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一個7日當天上午10點創的帳號，投入約7.2萬美元押注，獲利高達20萬美元；還有一個帳號甚至是在川普發文前12分鐘才創辦，也押注獲利約4萬8500美元。

這些精準投注帳號引發外界對於政府內部人士是否有內線交易質疑，也有一種可能是，這些用戶押注是基於川普過去在第二任期中常常先強硬威脅、最後又退讓的TACO模式。（Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣軟腳龜縮）

不過Polymarket已將「4月7日美伊停火」投注項目標記為「有爭議」，原因是伊朗仍對通過荷姆茲海峽的船隻施加限制，且該地區仍持續有飛彈攻擊。這項爭議可能需要48小時才能解決。

報導指出，Polymarket是全球最大的去中心化預測市場平台，允許用戶透過加密貨幣進行下注對政治選舉、金融事件、體育賽事等各種現實結果下注，1名用戶可以建立多個帳號，因此無法確定上述帳號是新用戶還是原用戶的分身帳號。

這類由新帳號進行精準押注的交易模式，過去層出不窮。今年1月委內瑞拉總統馬杜洛被捕前數小時，也曾出現新帳號大額下注並賺取數十萬美元。類似帳號群也多次在涉及伊朗的軍事行動中，透過精準押注獲利。

這些事件持續引發外界與國會議員質疑，是否有交易者利用內線資訊在預測市場中牟利。跨黨派參議員與眾議員已提出法案，試圖將「內線交易」的定義擴大至預測市場。喬治亞州立大學教授托德・菲利普斯（Todd Philips）指出：「這正是這些市場需要監管的原因。我們不能讓擁有內線資訊的人進行交易，卻期待其他交易者還願意參與這些市場。」

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