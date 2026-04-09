亞太區總裁張嗣漢化身黑衣人 揭密好市多會員護照優惠

中東戰爭帶動物價起漲，好市多（COSTCO）亞太區總裁張嗣漢親自上陣拍短影音，化身黑衣人揭密好市多會員護照優惠。（好市多提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕中東戰爭帶動物價起漲，好市多（COSTCO）亞太區總裁張嗣漢親自上陣拍短影音，化身黑衣人揭密好市多會員護照優惠。

影片中張嗣漢化身神秘黑衣人，手提印有「最高機密」字樣的皮箱進入賣場櫃檯。

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隨著皮箱開啟，解鎖機密文件是全台好市多2026/4/13 - 2026/6/7的會員護照優惠情報內容，任務是「守護錢包的和平 即刻啟動 !」

根據好市多釋出的優惠資訊，此次折扣力道涵蓋多元商品類別，整體優惠金額上看萬元以上。

其中，高單價商品如原價逾6萬元的鑽石項鍊，最高可現省約1.3萬元；75吋4K顯示器搭配聲霸組合，原價2萬9999元優惠後價格為2萬3999元；家電產品如原價萬餘元的定頻除濕機也降價2300元只要8899元。

日用品與民生消費部分，同樣提供有感折扣，包括清潔用品可省數百元，五月花衛生紙每組折價70元，優惠後價格降至279元；食品與零食品項亦有百元以上折扣空間。

張嗣漢表示，好市多會員護照一直都有，這次利用創意的行銷，拉近與會員的距離，延續一貫策略，持續以合理價格提供高品質商品與服務。

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