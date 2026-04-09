餵狗賺大錢！40歲科技男靠副業創業翻身 打造年營收4.8億爆紅產品

Houndsy的「免彎腰餵狗飼料機」。（圖擷取自Houndsy粉絲專頁）

〔財經頻道／綜合報導〕美國伊利諾州芝加哥的40歲男子巴普（Pavan Bapu），原本是名科技公司的行銷主管，2021年時，他和同事威爾森（Luke Wilson ）共同創辦了副業品牌 Houndsy，該品牌的核心商品是款「免彎腰餵狗飼料機」，結果該產品獲得市場熱烈反響，Houndsy 在創立第一年即創造超過45萬美元（約1444.49萬元新台幣）營收，並預計2026年全年營收可望突破1500萬美元（約4.81億元新台幣）。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，巴普原本在科技公司擔任成長行銷總監，結果同事威爾森自製了一款「免彎腰餵狗飼料機」。該產品可以容納整袋飼料，並透過簡單拉桿與重力設計，讓原本需彎腰、測量飼料的花2分鐘繁瑣流程，大幅縮短為2秒鐘就可以完成，還能輕鬆分配精準份量，不需要電線或電池，兼顧便利與使用體驗。

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威爾森後來把自己所打造的狗飼料機上傳到 TikTok，結果影片觀看數超過1500萬。巴普反覆看了這支影片30分鐘，當下意識到 威爾森幾乎憑一己之力打造出最方便、最穩定、也最美觀的餵狗方式。於是決定分工合作，威爾森負責製作產品，巴普負責銷售，這項副業就此誕生。

創業初期，兩人以不到2萬美元資金啟動，透過 TikTok 作為免費流量來源，自建網站蒐集潛在客戶名單，接著持續發布產品影片，最終累積約7萬筆電子郵件。在尚未投入廣告費的情況下，他們透過 Kickstarter 群募成功募得16萬美元（約513.59萬元新台幣），驗證市場需求並正式推出產品。

隨著業務成長，Houndsy 首年營收達45.6萬美元（約1463萬元新台幣），第二年大幅成長273%至170萬美元（約5456.99萬元新台幣）。至今創立約4年半，累計營收達1500萬美元，其中約200萬美元（約6419.99萬元新台幣）來自副業階段，其餘則是在創辦人辭去正職、全心投入後創造。

威爾森在2022年辭去正職全心投入，巴普則在2023年跟進。

回顧創業歷程，巴普坦言最大遺憾是「太晚辭職」。他表示，當初同時兼顧正職與副業，長期處於高壓狀態，不僅影響健康，也對家庭造成壓力。「如果更早全職投入，公司成長會更快，也不會經歷那些焦慮與失眠。」

創業過程中也曾出現重大失誤。巴普曾誤改電商網站程式碼，導致顧客無法結帳，所幸及時回復系統版本才避免損失。他也指出，經營硬體產品最大挑戰在於「沒有Ctrl+Z（復原機會）」，每一件商品都必須經過嚴格測試，確保品質。

目前，巴普已轉為全職經營公司，白天負責管理與策略，晚間則回歸家庭生活。他表示，創業帶來最大成就感，來自產品實際改善用戶生活，尤其是幫助行動不便者能更輕鬆照顧寵物。

對於想投入副業或創業的人，巴普建議：「不要只想著賺錢，而是專注解決一個真正有價值的問題。當市場願意為此付費，收入自然會跟著來。」

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