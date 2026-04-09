焦點股》訊芯-KY：光通訊利多題材 創新天價

光通訊利多題材，訊芯-KY股價創新天價。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠訊芯-KY（6451）今股價延續多頭氣勢，開盤即跳空漲停達393元鎖住，一舉上漲35.5元，創新天價，連續拉出2根漲停，截至10點07分，成交量1040張，漲停委買量約1千多張。近一個月以來，訊芯-KY挾光通訊與營運出現轉機的利多題材，股價從171元低點起漲，累計漲幅達1.29倍。

外資昨買超訊芯-KY約61張、持股比66.86%，投信零成交，自營商買超49張。外資第一季共買超訊芯-KY約達6220張，但四月以來累計賣超1548張。

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訊芯-KY去年營收75.31億元、年增45.18%；每股稅後盈餘0.26元，較前一年的0.4元下滑，但去年下半年連續兩季轉虧為盈，營運出現轉機，今年前二月營收累計為9.79億元、年減18.9%，2月也已公告稅後每股虧損0.66元，不過，公司先前預估今年營收可望年增兩位數。

美國晶片大廠博通強化特殊應用IC（ASIC）布局，近日宣布與Google簽訂長達5年的協議，將設計與供應下一代張量處理器（TPU），博通也會提供用於資料中心的網通零組件，雙方並與AI新創公司Anthropic擴大三方戰略合作。市場預估博通在ASIC市場的市佔率將達到60%，供應TPU的市佔率更高達90%。訊芯-KY與博通具有合作關係，但放量緩慢，此三方結盟，增添市場想像空間。

訊芯-KY為鴻海（2317）集團旗下SiP模組封裝廠，隨著AI與高效能運算、5G對高速光收發模組需求成長，訊芯-KY的高速光纖收發模組已貢獻營收，現階段出貨以400G為主，並逐漸往800G、1.6T發展，預期今年隨著AI伺服器對頻寬需求快速倍增，主流規格將切換至800G。不過，從前2月營收年減與2月再度出現虧損來看，法人認為訊芯-KY基本面仍不穩定，本益比過高，需留意消息面的投資風險。

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