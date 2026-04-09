停火只是暫停鍵！德銀：中東地緣已徹底重塑 它將成為受益者

停火只是暫停鍵！德銀表示，中東地緣格局已徹底重塑。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕無論美伊戰爭如何收場，中東都「回不到從前」，德銀指出，美伊2週停火協議雖標誌著暫時降溫，但雙方在核子計畫、制裁、代理人等核心問題上分歧依然巨大，達成協議只是參考線，德銀認為，無論結局為何，中東地緣格局已被徹底重塑，伊朗槓桿上升、海灣國家緩衝地帶消失、以色列對黎巴嫩行動料將持續，而部份亞洲國家將成為這場危機的另1組受益者。

停火只是暫停鍵，中東的地緣棋局換了規則。華爾街見聞報導，德銀全球地緣政治研究主管Helen Belopolsky在 8日以《伊朗停火：結束在望？》為題，從投資者視角系統整理了這場危機的走向與後續影響。

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報告指出，4月7日，美國與伊朗宣佈達成為期2週的停火協議，伊朗同意重新開放荷姆茲海峽，川普政府暫停了對伊朗發動大規模軍事行動的威脅。雙方約定，停火期間將展開密集外交談判，尋求更長期的解決方案。

但德銀直接點明："局勢依然極度脆弱。"報導指出，雙方在伊朗核計畫進程、制裁解除節奏、潛在賠償問題、伊朗對代理人武裝的支持，以及荷姆茲海峽的長期控制權上，立場仍嚴重分歧。停火是暫時降溫，危機並未解除。

德銀認為，無論戰爭如何收場，長期以來維繫中東穩定的地緣平衡已被打破，1個高度不可預測的新現實正在成形。

伊朗：代價沉重 槓桿上升

報告判斷，伊朗的戰略邏輯「自己能承受的痛苦比對手的政治體制所能容忍的更多」在這場衝突中得到了驗證，伊朗很可能帶著3項收益離場：對荷姆茲海峽更強的控制槓桿、潛在的制裁鬆綁，以及頂住美以聯合打壓所帶來的政治信譽，而其代價是需要謹慎重建與海灣國家的關係。

海灣國家：緩衝地帶消失 對美關係生變

過去1個月，海灣國家承受了數百枚飛彈和無人機的攻擊，直接暴露在衝突之中。報告指出，海灣國家不再有緩衝地帶，與美國的關係將不可避免地受到影響。德銀預計，危機過後，海灣國家將推動外交關係多元化。

以色列與黎巴嫩：戰事未必隨停火而止

報告指出，以色列對真主黨的軍事行動可能在對伊停火後繼續推進，目前各方對黎巴嫩是否被納入停火範圍有分歧，德銀預計，以色列將"抓住時機"，繼續擴大針對對手的行動。

部分亞洲國家成為受益者

從更宏觀的地緣視角來看，這場危機的另1組受益者正在浮現。德銀指出，部分亞洲國家正藉機將自己定位為"國際法和二戰後國際秩序的捍衛者"。川普近期強硬的外交政策，正在對盟友和對手同時製造"顯著的不確定性"，客觀上為兩國在地區盟友中擴大影響力提供了窗口。

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