65歲男擁300萬爽退休！結果馬上就後悔了原因曝

退休是大家追求的夢想生活。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，日本1名工作超過40年的男子浩史（化名），65歲迎來退休。在她上班最後一天，同事們都送上花束、祝福，而他也滿懷期待地離開辦公室，心想終於可以開始「自己的時間」，然而，真正離開職場後的生活，卻和他想像中的悠閒日子大不相同。

浩史認為，他在工作期間完全以工作為中心，退休後原以為終於能擁有自己的時間。他的退休金為1500萬日圓（約新台幣300萬元），加上厚生年金每月15萬日圓（約新台幣3萬元），房貸已結清，現金存款充足，理論上生活無虞。

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然而，退休生活一開始就出現落差。退休後的第2天早上8點，原本應該在通勤電車上擠人的時間，他卻穿著睡衣坐在客廳，等待早餐端上桌。當他疑惑地問「今天吃什麼？」時，妻子露出不耐煩的表情：「冷凍烏龍麵，冰箱裡還有很多。」

接下來幾天，餐桌上幾乎每天都是同樣的冷凍烏龍麵。浩史感到困惑，想說若是米飯，他至少還能配著著吃點納豆或蛋，但可是電鍋裡卻空空如也。浩史抱怨：「你就不能煮點飯嗎？」

對此惠子平靜回答：「煮米就要做菜，還要去買食材、想菜單，我也想從家事退休，我現在只想做一樣就完成的料理，要是你不喜歡，你自己做吧。」

浩史嘗試踏進廚房，但立刻陷入困境。40年來家務全由妻子負責，他一點經驗也沒有。即使知道櫥櫃裡的東西在哪裡，一旦「要從零開始做一餐」，該如何搭配食材、掌握烹調順序，他完全無頭緒，網路食譜也無法幫助他，想到要開車去大超市採購、選菜、做菜，他就感到麻煩。

即浩史去家附近超市，也因為退休後活動量減少而食欲不振，想吃的熟食少之又少。最後，他只能選擇「最方便的冷凍烏龍麵」加熱解決。

分析指出，這種情況反映出，這是長期習慣被動生活帶來的生活能力衰退。

浩史回想：「我終於有了一些獨處的時間，但當這些時間真正擺在我面前時，我卻完全不知道該如何利用它們。」他表示，自己學生時代好友大多住得很遠，或者仍在工作中；他也沒有特別熱衷的嗜好。

而曾經工作的高爾夫愛好，其實也只是職場社交的一部分。退休後每天早上醒來，沒有人寄來郵件，電話也沒有響起，妻子總是忙著上課或與朋友午餐，家裡空蕩蕩，而且打開電視，盡是與自己無關的新聞和綜藝節目。

他坦言：「有時候，我甚至搞不清今天是星期幾。」曾經夢寐以求的自由時間，如今卻變得空洞無趣。沒有明確目標的日子裡，時間只是默默流逝。安靜的客廳裡，唯一的聲音是微波爐加熱完成的蜂鳴聲，在這樣的氛圍下，浩史第一次深切感受到「自己不再被任何人需要」。

分析指出，浩史的案例是典型的「退休後危機」，雖然財務上沒有問題，但生活自理能力與精神自主缺失，會讓退休生活陷入空虛與無助。

而妻子決定連飯都不主，並非是因為懶惰，她可能也面臨自己的界線：長年滿足丈夫的需求，因此「冷凍烏龍麵」事件，很可能是她無奈之下的一種自我保護機制，以此劃清界限，表明「我要把時間留給自己」。

此外，浩史的「被動性」表明，儘管他能熟練地完成公司分配的任務，但他「自主規劃人生」的能力卻有所下降。無法主動決定吃什麼、如何安排時間是加速心理老化的重要因素之一。

內閣府調查顯示，退休生活滿意度不僅取決於收入。真正的「隱形資產」，包括自主安排生活、維持心理平衡、決定每天如何度過的能力。充實的晚年生活不在於享用奢華大餐，而是自律地決定如何盡情享受每一天。或許，餐桌上的冷凍烏龍麵也正是妻子給浩史沉默的提醒：退休後的生活，需要靠自己主動經營。

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