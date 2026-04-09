史上第2大！全球500大富豪單日身家大增2650億美元

Meta執行長札克伯格。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場樂觀預測，美國和伊朗之間的停火協議將會維持，週三（8日）美股狂飆，一舉推動全球最富有的500人財富總額增加了2650億美元（約新台幣8.43兆元），創下史上第2大增幅。

《彭博》報導，這次飆升是彭博億萬富豪指數史上第2大單日增幅，僅次於1年前，美國總統川普宣佈將解放日關稅暫停90天後，全球富豪的財富在一天之內暴增3040億美元（約新台幣9.68兆元）。

請繼續往下閱讀...

週三，標普指數上漲2.5％，交易員們看好脆弱的停火協議有可能抑制油價，並促進荷姆茲海峽貿易的恢復。

在500大富豪當中，Meta執行長札克伯格是財富成長最多的人，Meta股價大漲6.5％，連帶札克伯格的淨資產增加128億美元（約新台幣4076.16億元）；奢侈品巨頭LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault ）、Google創辦人聯合創辦人佩奇（Larry Page）和布林（Sergey Brin）也分別增加超過80億美元（約新台幣2547.6億元）。指數中共有61人財富成長10億美元（約新台幣318.45億元）。

不過，週三的漲幅仍不足以彌補財富指數2026年至今的損失，今年以來，最富有的500名富豪的財富已縮水388億美元（約新台幣1.23兆元），總額為11.7兆美元（約新台幣372.58兆元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法