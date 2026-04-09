荷姆茲「付費才能走」? 伊朗想把全球能源變現 油價恐進入新時代

美媒認為，伊朗在荷姆茲海峽建立「收費站」，將強制推高能源價格。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗封鎖荷姆茲海峽，讓全球繃緊神經，隨著美伊為期兩週的停火於週三開始，但暫時的「解封」恐是影響能源市場的變數開始。《路透》指出，伊朗試圖把這條全球最關鍵的能源通道，變成一個可以收費的「過路站」，倘若這個想法落地，將強制推高能源價格。

《路透》報導，川普週三接受美國廣播公司新聞採訪時表示，美國也考慮成立一家合資企業，向通過荷姆茲海峽的船隻收取通行費。分析師認為，這套制度要如何實際運作仍充滿不確定，但也顯示出這場「誰來收費」的博弈，正在快速升溫。

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美國與伊朗在巴基斯坦斡旋下達成為期兩週的停火協議，前提是德黑蘭暫停對海峽油氣運輸的封鎖。美國總統川普表示，這項安排為局勢降溫提供了窗口。一名伊朗官員則透露，這條在戰前承載全球約20%油氣運輸的水道，最快可能在週五以「有限開放」形式恢復通行，但前提是由伊朗掌控節奏。

更具爭議的是，伊朗已明確釋出訊號，在未來若達成永久和平協議，將對所有通行船隻收取費用。這條最窄僅34公里的海峽，一旦變成「付費通道」，等同把全球能源動脈變成帶有政治定價權的工具。

目前停火細節仍不透明，各方說法也出現落差。有消息指出阿曼強烈反對任何收費制度，認為這違反既有國際協議；但也有跡象顯示，類似的收費或控制機制，可能已經在部分航運安排中出現。

更深層的衝擊，是對「航行自由」這一國際原則的動搖。長期以來，美國自詡為這項原則的維護者，透過軍事巡航與外交壓力確保全球航道暢通，一旦伊朗成功將荷姆茲「貨幣化」，不僅意味著華盛頓戰略上的重大退讓，也將對中東能源體系造成劇烈震盪，特別是對沙烏地阿拉伯、阿聯與卡達這些高度依賴出口的國家。

更現實的是，這也將為市場引入一層長期存在的政治風險。伊朗將有能力選擇誰可以通過、什麼時候通過，甚至可以針對特定國家施壓，例如禁止以色列相關船隻、延遲沙烏地出貨，或把航運當作外交談判籌碼。當通道本身變成工具，價格就不再只由供需決定，而是被地緣政治直接定價。

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