喬山第一季營收118億元 創同期歷史新高

運動器材廠喬山（1736）公布第一季營收118億元，較去年同期增長11%，創同期歷史新高。（取自喬山官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕運動器材廠喬山（1736）公布3月營收42.7億台幣，月增18%，年增12%；累計第一季營收118億元，較去年同期增長11%，單月及首季營收雙雙創同期歷史新高。

喬山表示，營收成長主要受惠於全球健身市場需求持續增溫，帶動商用及家用產品銷售表現穩健，其中商用市場市占率持續提升，家用市場亦同步推進成長動能。

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3月美國聖地牙哥舉辦的HFA展是健身器材產業的重點國際展會，喬山於此次會展中展示了旗下Matrix、Vision及按摩椅品牌Fujiiryoki產品，橫跨重量訓練、有氧、團課、放鬆修復及整合式科技方案，呈現「完整健身生態系提供者」的實力，以及強大的品牌力與產業領導地位。

其中Matrix品牌本次以完整產品線與高質感展位吸引市場關注，展示Onyx高階有氧系列，強化品牌在高端市場的定位。現場也預告多項即將推出的新產品，包括全新重量訓練設備與新一代有氧控制台，以及與seca合作開發的PACE AI導引訓練系統，透過身體組成數據與AI技術，提供更個人化的運動建議。

Vision品牌則為連續第3年參展，Vision定位於中階商用市場，除擴大產品線外，亦有助於強化商用市場布局。市場普遍認為，商用健身器材市場進入門檻較高，涵蓋品牌信任度、產品耐用性與售後服務能力等要素。

喬山目前已於商用市場建立約40%市占基礎，透過Vision品牌切入中階市場，有助進一步擴大市場覆蓋，同時因應潛在低價產品進入商用市場的競爭。

首次參展的Fujiiryoki按摩椅則聚焦運動後恢復與放鬆需求。隨著市場對健康管理與恢復重視度提升，相關產品逐漸成為健身場域的重要一環，有助提升會員整體體驗。

展望後市，喬山將持續深化全球市場布局，並透過產品創新及數位整合提升競爭力，在健身產業長期成長趨勢下，樂觀看待營運表現。

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