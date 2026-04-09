神秘交易員停火前夕豪賭美股！1夜暴賺逾7億。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕1天帳面暴賺2300萬美元（約新台幣7.31億元），彭博報導，1名神秘交易員在美伊停火前數小時，斥資1200萬美元（約新台幣3.81億元）買進6800張標普500買權，押注指數月內大漲400點，隨後美國總統川普宣佈停火協議，受此激勵，週三標普大漲2.5%，該選擇權金從17.65點飆升至50點，市值達3500萬美元（約新台幣11.12億），單日帳面獲利2300萬美元。

根據彭博報道，美東時間4月7日週二上午10時20分，1名身份不明的交易員買入6800張標普500指數的看漲期權，行權價6950，到期日為5月8日，權利金約為1200萬美元。

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當下標普500指數報6556.21點，相當於押注標普500在未來1個月內暴漲近400點。

在下注後數小時，隨著川普宣佈2週的停火協議，週三標普500指數大漲2.5%，收6782點。

儘管標普目前6782點距離6950的行使價仍有168點之遙，但這位交易員的巨額利潤，來自期權「權利金」的暴漲。

該6950買權的市場價格已從建倉時約17.65點飆升至50點，這意味著該選擇權部位的市值達到約3500萬美元。

扣除1200萬美元的初始成本，帳面淨利潤約2300萬美元。

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