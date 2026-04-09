黃金又狂飆寫1高點紀錄！其他貴金屬也漲瘋了

週三（8日）黃金價格上漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（8日）黃金價格上漲，一度漲逾3%觸及3月19日以來高點，美伊同意停火兩週後，美元和油價應聲下跌，緩解通膨升溫和升息疑慮。此外，其他包括白銀、柏金、鈀金等貴金屬價格也大漲超過4%。

黃金現貨價上漲1.6%，報每盎司4779.19美元，稍早一度漲逾3%，觸及3月19日以來高點。

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黃金6月期貨上漲2.6%，報每盎司4805.90美元。

Marex分析師梅爾（Edward Meir）表示，停火協議正在平息市場情緒並緩解壓力，有助於減緩部分通膨壓力，並可能為聯準會（Fed）降息開啟大門，這對黃金而言是利多。

但他也說：「目前局勢依然非常脆弱。還有許多因素需要談判，協議隨時可能瓦解，市場回升可能只是短暫的。我們尚未脫離險境。」

美國與伊朗已達成1項由巴基斯坦斡旋的兩週停火協議，讓這場已持續六週、造成數千人死亡、波及整個中東並對全球能源供應造成前所未有破壞的戰爭，得以暫時停下。自2月28日美以對伊朗戰爭開始以來，現貨黃金一路下跌超過9%，主因是高能源價格加劇了通膨疑慮，並促使投資人縮減降息預期。

另一方面，投資者關注本周稍晚將公布的通膨指標，包括美國2月個人消費支出物價指數 （PCE），以及3月消費者物價指數（CPI）。

其他貴金屬交易

現貨白銀跳漲4.9%，報每盎司76.44美元。

現貨鉑金上漲4.9%，報每盎司2054.10美元。

現貨鈀金勁揚9.1%，報每盎司1603.13美元。

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