伊朗戰爭期間市場有「可疑」交易？美議員籲SEC徹查

一名美國議員週三（8日）呼籲監管機構徹查伊朗戰爭期間的「可疑」交易。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕一名美國議員週三（8日）表示，華爾街最高監管機構應該調查美國總統川普上（3）月暫緩對伊朗的軍事攻擊前不久，石油和股票期貨市場的異常交易活動。

《彭博》報導，民主黨眾議員托瑞斯（Ritchie Torres）表示，這筆交易的速度、規模和結構都「十分可疑」，事實如此淺而易見美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）都不能視而不見。

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托瑞斯呼籲監管機構針對川普在3月23日於社群媒體發言前幾分鐘的石油、能源和股票期貨市場交易展開正式調查，並獲取與這些交易相關的帳戶交易紀錄。針對議員的請求，SEC拒絕置評；CFTC則未回應。

《彭博》先前報導稱，在川普宣佈暫緩對伊朗能源基礎設施的襲擊前不久，數十億美元的期貨合約易手。此前，川普曾威脅，除非伊朗開放石油運輸的重要航道荷姆茲海峽，否則他將在48小時內發動攻擊。

根據《彭博》彙整的交易所資料顯示，當天紐約時間上午6點49分起，短短2分鐘內，至少有600萬桶布蘭特原油和紐約西德州中質原油的金融合約被賣出。而在前5個交易日的同期，平均成交量約70萬桶。川普在真實社群的貼文大約是當天上午7點05分發佈。

CFTC執法主管米勒（David Miller）在3月下旬曾表示，監管機構正在「關注」石油期貨市場的交易異常活動，但他也強調，無法針對機構可能正在調查或是沒有調查的內容多作評論。

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