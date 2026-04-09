黃金為何在伊朗戰爭突然大跌？世界黃金協會揭真正原因、報告一次看懂

黃金價格在3月遭遇嚴重賣壓，創下近13年來表現最疲弱的一個月。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格在3月遭遇嚴重賣壓，創下近13年來表現最疲弱的一個月，世界黃金協會（WGC）最新報告指出，這波拋售潮主要是受到伊朗戰爭衝擊下的去槓桿與流動性因素所驅動，而非基本面惡化所致，雖然黃金已出現回穩跡象，但短期風險仍然存在。

WGC在報告指出，3月金價下跌12%，至每盎司4608美元，創下自2013年6月以來最差單月表現，雖在各主要貨幣計價下全面下滑，但年初以來仍維持上漲趨勢。報告將大部分跌勢歸因於動能因素，包括全球黃金ETF資金流出、紐約商品交易所（COMEX）市場多頭部位平倉，以及價格跌破關鍵技術線後引發的賣壓；美元走強與公債殖利率上升則為次要影響。

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進一步觀察資金流向，3月全球黃金ETF共流出約120億美元（約84公噸），其中幾乎集中在北美與歐洲市場，亞洲則出現逆勢淨流入，顯示逢低承接買盤浮現。同時，COMEX市場管理資金多頭部位減少約19公噸，但整體仍維持偏多結構。

WGC指出，本次金價修正的核心原因在於市場資金結構變化，並歸納出5大關鍵因素：包含市場部位調整、CTA（商品交易顧問）拋售、跨資產去槓桿效應、債券市場衝擊以及央行行動與市場預期。

首先，市場部位調整壓力升高。散戶與機構投資人同步減碼黃金曝險，ETF與期貨市場出現明顯資金撤出。其次，CTA在金價跌破50日與55日均線後啟動程式化賣出，加速跌勢擴大。

再來，跨資產去槓桿效應蔓延。股市下跌與槓桿過高，使多資產投資人被迫出售黃金以補足流動性與降低風險。另外，債券市場出現通膨衝擊，美國短天期公債殖利率與通膨預期同步上升，對無息資產黃金形成壓力。

最後，央行操作引發市場預期波動。土耳其央行動用黃金作為抵押進行流動性操作，市場一度誤解為拋售訊號，進一步放大賣壓。

至於外界關注的中東戰事影響，WGC認為對全球金價影響有限。雖然區域物流與旅遊受阻，壓抑實體黃金需求，但並未對國際價格形成決定性衝擊。

展望後市，WGC指出，目前已出現初步回穩訊號，包括美元漲勢趨緩與4月初黃金ETF資金轉為流入，顯示市場情緒逐步改善。不過，短期仍需留意進一步去槓桿、央行動用黃金儲備，以及油價高檔帶來的通膨與流動性壓力。

整體而言，WGC強調，黃金基本面仍具支撐，但短期價格走勢將持續受到資金面與市場流動性影響，波動恐難避免。

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