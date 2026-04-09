整天待命也不怕！41歲工程師靠「這副業」、每月穩收超過32萬元

美國一名工程師斯特拉（ Michael Strahl），靠著亞馬遜網紅行銷計畫的副業，每月可獲得約1萬美元（約32.06萬元新台幣）的收入。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國明尼亞波利斯（Minneapolis）一名41歲藍領工程師兼內容創作者斯特拉（ Michael Strahl），靠著亞馬遜網紅行銷計畫（Amazon Influencer Program ）的副業，每月可獲得約1萬美元（約32.06萬元新台幣）的收入，他計畫在今年8月付清房貸後，全職轉型為內容創作者。斯特拉指出，這份副業不僅操作時間彈性，也能兼顧家庭生活。

斯特拉本職是線路工程師，全職工作需整日待命，遇到惡劣天氣甚至得半夜出勤維修光纖網路，而他有天在Facebook上分享內容，其中一段影片爆紅，於是受邀加入亞馬遜網紅行銷計畫，從2023年8月正式參與至今。

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斯特拉這項副業是製作產品評論影片，而他自掏腰包購買約 75% 的評論商品，其餘則與品牌合作，每個月投入不超過 20 小時，就能創造穩定收益。

斯特拉透露，他加入後第4個月的收入約 5800 美元（約18.59萬元新台幣），2025年11月因黑色星期五檔期，單月收入首度突破 11000 美元（約35.27萬元新台幣），12月更達 13500 美元（約43.28萬元新台幣）。

斯特拉的評論範圍涵蓋工具、露營用品、農業設備、汽車用品、電子產品及居家用品，儘管他每月發佈約10到20部影片，比其他內容創作者少，但他認為，拍攝深入、長篇的可購買影片，並強調高品質、長期有效的內容，比追逐短期話題更有效，這也讓他成功在亞馬遜獲得曝光與收益。

除了亞馬遜，斯特拉也經營 YouTube 頻道，將亞馬遜影片轉發引流，並建立社群與付費會員課程，提供副業實戰指導與線上 Podcast。他建議新手先拍攝 100 部影片累積經驗，再鎖定特定產品、發展策略，並可能獲得品牌邀約提供免費商品合作。

斯特拉強調，這份副業適合家庭空檔操作，可支付車貸、房貸，甚至替代全職收入，只要投入足夠心力，就能把副業當成一門生意。他認為，儘管競爭比 2023 年更激烈，但透過新工具與策略，網路創收機會仍十分可觀。

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