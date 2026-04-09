散戶當道！OpenAI預告IPO將保留一部份股份給散戶

OpenAI財務長表示，公司計劃在IPO中預留一部份給散戶投資人。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI正準備在美股上市，是近期最受矚目的IPO（首次公開發行）交易之一，財務長費萊爾（Sarah Friar）週三（8日）表示，公司計劃在IPO中預留一部份給散戶投資人。

《路透》報導，正在為IPO做準備的OpenAI，市值可能上看1兆美元（約新台幣31.86兆元），最快可能在2026下半年向證券監管機構提交申請。

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費萊爾接受《CNBC》訪問時表示，公司在最近這一輪增資中開始測試零售市場的水溫，並發現散戶的需求「非常強勁」。費萊爾補充，OpenAI的規模看起來像一家上市公司、感覺像一家上市公司、行事也像一家上市公司，對於這樣的一家公司來說是件好事。

OpenAI在最新一輪增資中，從個人投資人籌資超過30億美元（約新台幣956.4億元），這一輪增資結束後，OpenAI獲得的承諾資本為1220億美元（約新台幣3.88兆元），投資後預估市值為8520億美元（約新台幣27.16兆元）。

費萊爾表示，OpenAI最初的目標是透過摩根大通（JPMorgan）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和高盛（Goldman Sachs）等銀行進行私募，並從個人投資人那裡籌資10億美元（約新台幣318.8億元），但最終在這些銀行參與有史以來最大規模的私募中，籌集到3倍的金額。

從歷史上來看，大型機構一直是IPO的主要受益者，散戶投資人通常只能獲得5到10％的股份。然而，這種模式現在似乎正在改變。

日前報導傳出，全球首富馬斯克（Elon Musk）計劃將旗下的太空探索公司SpaceX IPO的30％股份分給個人投資人，這是散戶通常可以分得比例的至少3倍。據報，SpaceX在本（4）月初已秘密提交在美國上市的申請。

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