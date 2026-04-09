AI吃光記憶體產能！三寡頭不急著擴產 DRAM缺貨一路燒到2027年

記憶體晶片產業正站在一個罕見的歷史性轉折點。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕，AI驅動的HBM需求持續蠶食DDR產能，疊加傳統伺服器換機週期與儲存SSD需求的同步爆發，記憶體晶片產業正站在一個罕見的歷史性轉折點。據報導，瑞銀（UBS）指出，AI直接改變了供需的運作方式，但更關鍵的是，在SK 海力士、三星、美光三寡頭主導的市場結構下，供應端沒有強烈動機擴產來壓低價格，讓這一輪上漲行情，像是被刻意「拉長」的超級週期。

專家指出，過去DRAM產業總是在「過剩、崩跌、出清、反彈」之間循環，但這次記憶體行情與往常並不相似，更接近是一場結構性重寫。AI帶來的HBM需求，正持續吞噬原本用來生產DDR的產能，再加上伺服器換機潮與SSD需求同步爆發，供需缺口被層層放大，DRAM缺貨恐一路燒到2027年

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分析師指出，此波記憶體行情是近30年少見的「超級週期」，驅動因素來3因素。首先，從結構來看，HBM幾乎已經成為「產能黑洞」。到2026年底，全球DRAM前端HBM專屬產能將達到50萬片/月，佔業界總產能的25%；到2027年佔比約31%。這代表越來越多晶圓被導向AI用途，而非傳統記憶體。

其次，傳統伺服器換機週期正同步進行，企業對DDR5等常規DRAM的需求持續釋放。同時，AI基礎設施的擴張也在拉動伺服器及儲存SSD的需求增量。

第三，中國以外的晶圓產能擴張幾乎全部集中在HBM，常規DRAM新增供給極為有限，現今3家主要供應商，包括SK Hynix、三星、美光在非HBM領域並不急著擴產，在供應端缺乏足夠的競爭性擴產動力來平抑需求衝擊，這將導致週期性修正的強度有所降低，而本輪需求超級週期帶來的價格上行壓力將更加持久。

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