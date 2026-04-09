「隨機裁員」時代來臨 ? 亞馬遜5月將砍1.4萬人 傳中國團隊或被「團滅」

中媒報導，亞馬遜5月採隨機裁員，人數高達1.4萬人，中國團隊或被團滅。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕繼甲骨文剛被曝出萬人裁員後，另一家科技巨頭亞馬遜也傳出將在5月啟動新一輪全球裁員，且採「隨機」方式，人數高達1.4萬人，甚至傳出中國團隊可能被「團滅」。

中媒指出，亞馬遜這次的裁員名單並非完全基於績效、專案或業務表現，而是採用「抽籤式裁員（lottery-style layoffs）」的機制，目標指向中階管理者和基層職位，包括L5–L7 級別的中層主管、非第一線業務執行單位，以及部分支持與職能部門。

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從目前市場披露的資訊來看，亞馬遜這輪裁員並非「邊緣業務調整」，而是直接覆蓋核心板塊，包括亞馬遜最賺錢的業務之一的AWS雲端服務，以及零售體系與人力資源等相關部門

《BBC》日前報導，亞馬遜證實，因意外電子郵件洩露，1月將裁員16,000人。在此封郵件中提到，為了「加強公司實力」，美國、加拿大和哥斯達黎加的大批員工已被解僱。

據報導，過去幾個月亞馬遜已經進行多次裁員，在2025年末裁員約1.4萬人，2026年1月裁員約1.6萬人，短短數月已裁3萬人。根據亞馬遜員工討論和內部報告表明，進一步的滾動裁員可能會持續到2026年第二季度。

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