現金等於自由？專家揭富人與中產階級看待金錢的「6個關鍵」差異

專家揭富人與中產階級看待金錢的「6個關鍵」差異。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕富人不僅擁有更多的錢，他們對金錢的思考方式也截然不同，理財專家表示，中產階級通常會將錢獎勵，且為了省錢，願意花更長的時間，並將債務視為經濟拮据的象徵，認為有帳戶擁有現金就擁有自由，然而富人對於錢的看法，卻截然不同，而把金錢視為武器、利用債務避險等6個關鍵，則是雙方最大差異，若想成為有錢人，那麼從現在起就開始學習富人的思維，跟著做就有機會成為真正有錢人。

《Gobankingrate》報導，曾為許多高淨值客戶處理過超過200億美元（約新台幣6356億）複雜交易的律師兼註冊會計師卡明斯表示，人們的金錢觀會隨著某個特定的轉折點而改變。 「這種思維轉變通常發生在淨資產達到1000萬美元（約新台幣3.17億）左右，或者非勞動所得年收入達到150萬美元（約新台幣4770萬）左右的時候。

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在此門檻之前，客戶的決策「基於安全性和財富累積」。跨越此門檻之後，「他們開始考慮選擇權、政治風險和司法管轄區套利」。

以下6種思維方式的差異，有助於富人保持富裕。

1.把金錢視為武器 而非獎勵

中產階級把錢看成是掙來之後用來消費的東西，而富人則完全不同，卡明斯說「富人把資本當作武器，而不是獎勵」。他們把金錢視為「談判條款、控制結果和扭曲制度的槓桿」。

他見過一些客戶投資競爭對手的供應商，只是為了間接影響競爭對手的成本。卡明斯強調，這種做法並非出於貪婪，而是關乎控制、地位和長久。富裕的客戶把每一分錢都視為潛在的壓力點。

2.關注的是條款和控制權 而不是價格

富裕的客戶很少問卡明斯：“這要花多少錢？”相反，他們會問：“如果我這樣做，我能控制什麼？”以及“這能為我爭取多少時間？”

他認為，價格是一種干擾因素，真正的遊戲是非對稱價值創造。他的１位客戶以遠高於市價的價格購買了一家企業的少數股權，「透過合約保證了他對可能影響其某項房地產投資的土地使用決策擁有否決權」。

中產階級客戶關注的是每1美元如何獲得最大的即時回報，但卡明斯解釋說，富人懂得如何「利用制度漏洞，最大限度地提高每1美元所獲得的收益和影響力」。

3.積極花錢爭取時間

卡明斯表示，大多數中產階級客戶「會開車穿過市區去省下250 美元（約新台幣7945元）」。然而，富裕的客戶「會花費2.5萬美元（約新台幣79.45萬）來彌補 6個小時的損失」。這並非因為富人的時間本身就更寶貴。他們只是「將時間視為一種不定期的機會，用來擴大影響力或加深控制」。

卡明斯說，「中產階級用時間換取儲蓄」，富人則用時間累積財富。

4. 優先考慮結構而非流動性

許多中產階級企業主認為銀行帳戶裡有現金等於自由，但富裕的客戶明白，如果忽視法律結構，流動性只是1種錯覺，卡明斯說，高淨值客戶透過多層信託、離岸阻隔機構來構建其資產結構，不是為了‘藏錢’，而是為了將流動性轉化為可控的槓桿。

關鍵區別在於，中產階級客戶將名義所有權與控制權混淆，富裕客戶則明白，資本的真正效用在於結構，而非可見性。

5. 利用債務避險 而不是為了生存

卡明斯解釋說，中產階級人士利用債務來獲取他們負擔不起的東西，而富人則利用債務「來隔離風險、掩蓋股權並獲取稅收優惠」。

1位客戶透過1家特殊目的實體收購了1處價值970萬美元（約新台幣3.08億）的商業地產，該實體由夾層債務和優先股融資，他自己僅需承擔25萬美元（約新台幣794.5萬）的風險現金，如果交易失敗，則損失僅限於該實體。如果交易成功，股權將流入1家特拉華州家族信託，無需承擔任何遺產風險。

卡明斯說，大多數中產階級投資者認為負債是經濟疲軟的訊號。「但實際上，負債反而是1種避險手段」。

6.將法律框架武器化

富裕的客戶不僅遵守法律，還會策略性地運用法律。卡明斯說，富人利用法律框架；中產階級則遵守這些框架，這並不意味著違法。而是指富裕的客戶「積極主動地聘請律師，以合法且積極主動的方式規避可預見的限制」。關鍵在於法律體係是1種工具，富人學會瞭如何運用它。

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