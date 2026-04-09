他每月寄錢貼補家用！意外被廚房1筆意想不到現金嚇呆了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕1名8旬翁和夫（化名）每月靠14萬日圓（約新台幣2.8萬）維生，兒秀一（化名）為了減輕生活壓力，每月寄5萬日圓（約新台幣1萬）給父親，原以為這筆錢應夠用，直接某日父親在家中暈倒，並在廚房發現1封裝有50萬日圓（約新台幣10萬）現金的信封，才知父親將寄給他貼補生活的錢，全存下來，讓秀一震驚不已，在意識到給錢是無意義後，決定改用幫父親支付食品雜貨和水電費，改善父親的生活品質。

日媒報導，「你不用擔心了。」１個冬夜，秀一收到１則父親LINE消息，當收到此訊息時，他心裡有些不安，因父親「平常發訊息都比較簡短」。

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父親平時獨自住在鄉下的房子，他的退休金每月約14萬日圓，加上秀一每月寄5萬日圓，則有約19萬日圓（約新台幣3.8萬），由於父親在電話裡反覆說著「我很好」、「我沒事」，因此，秀一覺得這些錢應該夠他生活了。

然而，幾天後，父親被發現暈倒在家中，幸運的是，沒有生命危險，但還是住院治療了一段時間。

在父親住院的期間，秀一回家整理父親的房子，他一打開前門，就感覺到了家裡的氣氛截然不同，廚房裡堆滿了用了一半的食材，冰箱也幾乎空空如也，未拆封的郵件堆積如山，當下秀一覺得到父親沒有好好理財。

不過，當他在整理廚房架子時，意外地發現了１個裝滿現金的信封，起初，她以為只有幾萬日圓，但數了一下，發現竟然有將近50萬日圓（約新台幣10萬）。

「我太驚訝了……怎麼會有這麼多錢？」他說，直到查看銀行存摺後，他發現有好幾個月，寄給他的5萬日圓幾乎都沒動過。 「他根本沒用。這本來是用來支付生活開銷的錢。」父親一直靠著退休金勉強維持生活，把寄給他的錢都存了起來。

信封裡還有1張紙條：「以防萬一。」 秀一看到這句話時，一時語塞。 「我以為我只是在彌補父親的不足。但對父親來說，這並非『他能用得上的錢』。」 父親一直很不想成為別人的負擔，所以覺得他用不上收到的錢，結果，他沒有足夠的錢用於取暖和伙食，生活品質下降。

秀一在意識到，光是寄錢就覺得萬無一失，是的錯的後，當父親出院後，開始重新審視他的生活，秀一不再直接給現金，而是直接幫父親支付食品雜貨和水電費，並諮詢了社區綜合支援中心。

秀一說， 「我以前認為給錢就是支持。但我意識到，如果看不到錢真正用於生活開支，那就毫無意義。」 而父親對於此轉變，也慢慢接受，並開始意識到這是他能用的錢。

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