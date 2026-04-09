停火美股瘋漲抄底時機到？高盛直言這麼說

高盛認為，短期美股要進一步突破並創新高，難度仍然不低，目前並非買進標普500的理想時機。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受美國與伊朗在最後關頭達成停火2週協議，全球金融市場瘋狂開趴，股市強勢反彈，道瓊週三飆漲超1300點，不過，高盛則表示，過去1個月瘋狂拋售的系統性資金可能會逐步回補，有利短期股市動能，這類「快錢」帶動的上漲，未必反映基本面改善，他認為，短期美股要進一步突破並創新高，難度仍然不低，目前並非買進標普500的理想時機。

《Marketwatch》報導，高盛資深交易員普里沃洛斯基（Rich Privorotsky）發佈報告指出，自2月底美伊衝突升溫以來，標普500已收復約3分之2跌幅，目前僅較今年1月歷史高點低約5%，顯示反彈速度過快，後續面臨修正壓力的機率上升。

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雖然此次停火協議帶動市場情緒顯著改善，美股同步走高，油價則明顯回落，不過，Privorotsky認為，停火本質上仍屬脆弱狀態，儘管協議已經成立，但海灣地區零星衝突仍持續，加上黎巴嫩與以色列之間的代理人戰爭尚未降溫，使停火隨時存在破裂風險。

他強調，市場接下來的觀察重點，並非停火本身，而是荷姆茲海峽的實際航運是否恢復正常，這條全球關鍵能源運輸通道的通行情況，將直接影響油價走勢與通膨壓力。

資金面部分，高盛指出，自3月初以來，「商品交易顧問」（CTA） 已拋售約 550億美元（約新台幣1.74兆）美股部位，資產管理機構也減碼約510億美元（約新台幣1.62兆）標普500持股。隨著恐慌指數VIX明顯下降，這些系統性資金可能逐步回補部位，短期仍有推升股市的動能。

不過，Privorotsky提醒，這類「快錢」帶動的上漲，未必反映基本面改善，他認為，即便短線資金回流支撐行情，美股要進一步突破並創新高，難度仍然不低。

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