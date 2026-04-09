退休族財務壓力真相！72歲阿嬤做「1決定」、家庭關係全變了

不少長者習慣以金錢支援子女與孫子女，但在收入有限的情況下，長期支出恐反而拖垮自身財務。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少長者習慣以金錢支援子女與孫子女，但在收入有限的情況下，長期支出恐反而拖垮自身財務。日本一名72歲阿嬤就因長年負擔孫子禮物與紅包開銷，導致每月入不敷出，最終決定全面縮減支出。雖然一度引發家人的不滿反應，但她坦言：「把自己的生活放在第一順位，反而更安心。」

《THE GOLD ONLINE》報導，居住在千葉縣的72歲婦人高橋和子（化名），由於丈夫早逝，目前她僅仰賴每個月約16萬日圓（約3.25萬元新台幣）的退休年金生活。原本以為擁有自宅、無房貸壓力即可穩定過日子，但實際上和子卻長期動用存款補貼生活開銷，而最大支出來源，正是3名子女與7名孫子。

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孝順的子女常帶孫輩返家探望她，每次來訪，和子不僅負擔餐費，還會發放零用錢；生日、耶誕節與過年更是「全配」，準備禮物送給孫子。她坦言，由於孫子年齡相近，無法厚此薄彼，年末年初禮物加紅包動輒數十萬日圓，成為沉重負擔。

和子說：「孩子們似乎也會跟孫子說『讓阿嬤買給你』。他們要還貸款、付教育費，生活也不容易，所以我一直覺得，這些開銷由我來負擔也無妨。」

轉折點出現在和子為屋齡近40年的房屋進行全面翻修後。大筆支出使存款明顯縮水，也讓她意識到，如果繼續以過去方式支援晚輩，未來生活恐反而成為家人的負擔。

因此，她決定「全面停止送禮」，並統一適用於所有孫子，首先從取消耶誕禮物開始，雖然子女們都表示理解，但仍有孫子因此大哭，但她認為，「無法長期維持的支出，就不該勉強繼續。」

調整支出後，家庭互動也出現變化。長子一家仍維持正常往來，但次子來訪次數明顯減少，長女雖表面如常，關係卻略顯疏離。對此，她坦言，部分子女可能原本就將她視為經濟支柱，但目前選擇在「不勉強的範圍內」維持關係。

她也重新調整對家庭角色的看法：「以前以為幫忙就是提供金錢上的幫助，但現在反而能更平靜地與家人相處。我覺得，把自己的生活放在第一順位是正確的選擇。」

根據日本內閣府調查，約有30%高齡者對經濟狀況感到不安，且約4分之1的人正在以某種形式持續負擔子女或孫子的生活費。專家指出，這類支出單筆金額看似不高，但長期累積對退休族財務影響顯著，特別是在節日或教育支出集中時，更容易失控。

報導指出，退休族的收入大多為固定金額，因此支出規劃更需謹慎。對於支援子女與孫子，應評估是否在「可長期承擔範圍內」，必要時進行整體調整，而非只針對個別對象。

在家庭關係與財務安全之間取得平衡，是高齡階段的重要課題，點出適度劃清界線，不僅有助於穩定財務，長期而言，反而可能讓家庭關係更健康。

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