加入戰局！Meta超級智慧團隊發表首款AI模型

Meta週三（8日）發表最新AI模型Muse Spark。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕Meta週三（8日）發表最新AI模型，這是自執行長札克伯格斥資數十億美元，對公司AI部門進行改革以跟上競爭對手步伐以來，推出的首個AI模型。

綜合外媒報導，備受矚目的Muse Spark模型由Meta超級智慧實驗室（Meta Superintelligence Labs）研發，這支團隊由Scale AI創辦人、Meta AI長汪滔（Alexandr Wang）領導，在雄厚的資金支持下，聚集了一群優秀的AI研究人員。

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Meta超級智慧實驗室在一篇部落格文章表示，過去的9個月裡，團隊徹底重建AI技術堆疊，速度比以往任何研發週期都還要快，這個初始模型的設計初衷就是體積小、速度快，但足以應對科學、數學和健康領域的複雜問題，這是一個強大的基礎，下一代模型已經在研發中。

消息傳出後，Meta週三股價收漲6.5％。

美國科技巨頭正面臨巨大壓力，需要證明其在AI領域的龐大投入能帶來回報。對於Meta而言，風險尤其高。該公司去年斥資143億美元（約新台幣4551.69億元）聘請汪滔，並向部份工程師提供了數億美元的薪資，以組建一支新的超級智慧團隊，此舉旨在扭轉去年初Llama 4模型表現不佳的局面，力求重返AI領域的頂尖行列。

這款模型是Meta近1年來推出的首款商品，初期僅在用戶量較少的Meta AI應用程式和網站上提供。Meta表示，未來幾週內，Muse Spark將取代目前為WhatsApp、Instagram、Facebook 和Meta智慧眼鏡系列產品中的聊天機器人提供支援的Llama模型。

Meta並未揭露Muse Spark的規模，這通常是衡量AI系統運算能力與競爭對手的關鍵指標。除此之外，與Meta先前的開源策略不同不會公開相關設計和程式碼。

獨立評估顯示，Muse Spark在某些領域例如語言和視覺理解已經追上市場領導者Google、OpenAI和Anthropic的頂級模型，但在編碼等其他領域仍落後。在評估公司Artificial Analysis編制的綜合AI測驗指數中，Muse Spark並列第4名。

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