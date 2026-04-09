美股收盤》停戰2週油價跳水！道瓊狂飆1325點 台積電ADR暴漲近6％

週三美股大漲。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週三（8日）宣布暫停襲擊伊朗2週，持續5週、衝擊全球能源供應的衝突暫歇，受消息提振，美股飆升。道瓊工業指數飆漲1325.46點、2.85%，這是自2025年4月以來該指數最佳單日表現，標準普爾500指數上漲2.51%，那斯達克指數上漲2.80%，費城半導體指數暴漲6.34%，台積電ADR大漲20.58美元、5.96%，收在365.90美元。

綜合外媒報導，美以戰爭暫停2週，推動股市走高，這場始於2月28日美以聯合空襲伊朗的衝突，已令全球市場震盪，擾亂石油供應，並引發通膨上升的擔憂。一位伊朗高層官員向《路透》透露，如果伊朗和美以就停火框架達成一致，至關重要的荷姆茲海峽可能會在週四或週五和平談判前重新開放。

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國際油價大幅回落，美國西德州中級原油大跌16.41%，收報每桶94.41美元。布蘭特 原油期貨重挫13.29%，收在每桶94.75美元。

易受供應鏈中斷影響的半導體製造商，自衝突爆發以來承受龐大壓力，週三股價攀升領漲，博通上漲5%，輝達上漲2.23%，美光漲幅超過7.7%。

道瓊工業指數上漲1325.46點或2.85%，收報47909.92點。

標普500指數上漲165.96點或2.51%，收在6782.81點。

那斯達克指數上漲617.14點或2.80%，收22634.99點。

費城半導體指數上漲507.05點或6.34%，收8510.92點。

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