金管會裁罰大縮水！首季對銀行業只罰90萬 年減達96％

金管會今日公布首季對「金融三業」和「上市櫃公司」的裁罰情形，合計開出新台幣2238萬元，年減63%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今日公布首季對「金融三業」和「上市櫃公司」的裁罰情形，合計開出新台幣2238萬元，年減63%，件數合計69件、年減17.86%。其中，銀行業罕見裁罰大縮水，今年罰單加起來竟然連百萬元都不到，第一季只有四件共計90萬元，年減幅度達96％，這也是過去少見情況。

所謂金融三業分別是「銀行業」、「保險業」及「證券期貨業」。至於這項罰鍰數字統計，以金管會轄下「銀行局」、「保險局」及「證期局」的開罰金額，以及「上市櫃公司」的罰單。

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金管會首季裁罰驟減，銀行業罰金創新低！對於今年第一季裁罰大減，外界質疑，是否金融三業都變成「乖寶寶」、還是被罰到怕，或運氣好沒有遇到重大違規，或是主管機規「太佛心」？對此，金管會官員表示，裁罰考量多項因素，並非單純金額大小，但重點是促使金融機構強化治理，不是為了罰而罰。

檢視整體裁罰狀況，根據統計，今年第一季「金融三業」共計裁罰15件、裁罰金額1139萬元，加計上市櫃公司的1099萬元，共計2238萬元，相較於去年的首季，裁罰金額大幅縮減63％。

依序檢視金融三業的罰單金額，首先，「銀行業」罰單金額單張常常都是百萬元跳，但今年第一季合計卻只有90萬元、四件，相較前一年罰2417萬元比較，減少96%，而且，重大裁罰案是「掛蛋」０件。其中，最大案是「街口支付」負責人違反兼職限制規定遭60萬元，另一張罰單是統振公司辦理外籍移工小額匯兌業務，未做好控管而遭罰26萬元，另外，第一銀行與台北富邦因為違反個人資料保護法，依法僅僅收到2萬元的罰單。

其次，「保險業」第一季裁罰共六件，金額共計755萬，其中，最大的罰單是新光人壽被金管會金檢，發現其不動產投資有違反保險法及個人資料保護法等，裁罰金額達395萬元；若與去年第一季相比的13件、罰鍰達1600萬元，無論件數或金額，連一半都不到，相去甚遠。

再者，「證券期貨業」的裁罰件數六件、金額294萬元，與前一年度合計罰894萬元，減少67％；罰鍰最高是華南永昌證券因為收取客戶款項後卻未下單，金管會罰90萬元，致和證券、美好證券各被罰了60萬元；至於上市櫃公司部分，裁罰53件、金額1099萬元，較去年同期略下滑。

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