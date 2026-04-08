伊朗很會精打細算！荷姆茲通行費須以比特幣支付

伊朗要求經過荷姆茲海峽的船隻使用比特幣支付通行費。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國和伊朗停火，全球市場情緒趨於樂觀，比特幣觸及三週以來的高點，緩解人們對局勢進一步升級的擔憂。此時，伊朗石油、天然氣和石化產品出口商協會發言人哈米德·侯賽尼（Hamid Hosseini）告訴英國《金融時報》，伊朗要求經過荷姆茲海峽的船隻使用比特幣支付通行費。

每桶原油約1美元的通行費必須以加密貨幣支付，油輪需在提交貨物詳情後支付。

請繼續往下閱讀...

空船可免繳通行費，但在為期兩週的停火期間，所有船舶都將受到監控，以防止武器走私。

伊朗計劃引導船隻沿著其海岸附近的北部航線航行，無視規定的船隻將面臨軍事打擊的警告。

整個流程緩慢，每天只有少數船隻能夠安全通過，防止海灣地區出現擁擠。

在紐約交易時段，市值最大的加密貨幣比特幣一度上漲5%，達到7萬2841美元，創下自3月18日以來的最高水準。其他一些規模較小的代幣也大幅上漲，其中以太幣漲幅高達7.4%，達到2273美元。

自2月底戰爭爆發以來，比特幣價格一直徘徊在6萬美元至7.5萬美元之間，一度飆升至近7.6萬美元的高位，隨後回落。目前，比特幣價格較10月創下的12.6萬美元以上的紀錄下跌超過40%。市場波動劇烈，主要原因是擔心石油供應嚴重中斷會加劇通膨並拖累經濟成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法