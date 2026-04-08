明基材半導體材料開始出貨 車載今年倍數成長

明基材總經理劉家瑞表示車載今年佔營收比重將倍數成長。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕明基材（8215）加速轉型跨產業材料平台，半導體材料布局開始開花結果。總經理劉家瑞今（8）日表示，GMP清洗刷輪，已正式出貨至晶圓廠，在先進封裝材料部分，晶圓研磨膠帶與UV解黏膠帶亦處於客戶驗證階段，預計最快2026年底有機會開始出貨。因應未來高速傳輸趨勢，公司亦布局矽光子與CPO（共同封裝光學）應用，開發光學膠材料，鎖定下一波成長動能。

在本業偏光板部分，受到中東戰事推升國際油價影響，上游溶劑價格自3月以來明顯上漲，帶動成本壓力升高，醫療包材產品率先調整售價，偏光板產品也已經跟客戶反應。

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同時，偏光板產品持續往高附加價值方向轉型，包括車載、OLED等目前比重約20%至30%，未來比重將持續提升。其中，車載去年營收比重不到5%，今年有望達10%，達倍數成長。

在OLED偏光板出貨上，明基材是小米17系列主要供應商。劉家瑞表示，通常小米新機會在9月發表，第二季就會開始備貨。除了出貨給小米，平板與筆電的OLED偏光板也已經出貨，預估今年OLED比重也會明顯提升。

惟整體偏光片訂單能見度不高，目前約僅至第二季，後續仍需觀察市場需求變化。

另外，明基材去年醫療佔比約30%，今年有望持續成長，目標未來可以達5成。

明基材今年在「Touch Taiwan 2026」展會中，以「From Materials to Possibilities 材料科學．驅動未來的無限可能」為溝通核心，並環繞四大戰略支柱，展示多項具備技術指標性的創新解決方案，移動場景材料，明基材提供高可靠性的車規級整合方案、智慧顯示光學膜解決方案、半導體材料以及循環設計與零功耗技術。

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