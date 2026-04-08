真的賺大錢？ABC記者：川普擬與伊朗合作收取荷姆茲通行費

美國記者曝，川普考慮與伊朗共同收取荷姆茲海峽通行費。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國廣播公司（ABC）首席華府記者卡爾（Jonathan Karl）8日在X平台發文說，美國總統川普可能與伊朗以合資實體的方式，共同收取荷姆茲海峽通行費。

卡爾寫道：「今天早上，我詢問川普總統是否同意讓伊朗對所有通行荷姆茲海峽的船隻收取費用，他告訴我，美國與伊朗可能以合資實體的方式收取費用」。

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他補充，川普說，「我們正考慮以合資方式這麼做，這是確保安全的方式之一，也能防止其他許多人，這是件好的事」。

數小時前，川普也在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說，「這是世界和平的大日子！伊朗渴望和平，他們受夠了，其他國家也是如此！美國將協助疏導荷姆茲海峽的交通，屆時將採取許多積極行動」。

該文說，「將賺進一大筆錢。伊朗可以開始展開重建程序，我們將運送各類物資，並且『待在那裡』確保一切順利進行。我對此充滿信心，正如我們在美國所經歷的一樣，這可能是中東的黃金時代！！！」

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